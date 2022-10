Imma Tataranni 3 si farà, Vanessa Scalera: “La terza stagione potrebbe essere l’ultima” Imma Tataranni 3 si farà. Le riprese della terza stagione della serie con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice dovrebbero iniziare in primavera. Ecco tutto ciò che sappiamo sulle nuove puntate sul Sostituto Procuratore nato dai romanzi di Mariolina Venezia.

A cura di Daniela Seclì

Imma Tataranni 3 si farà

Imma Tataranni 3 si farà. La serie televisiva che narra le avventure del Sostituto Procuratore più frizzante del piccolo schermo avrà la terza stagione, che potrebbe essere anche quella conclusiva. A dare la conferma, il regista Francesco Amato in un'intervista a Repubblica e la stessa Vanessa Scalera ad Ansa e Elle. Intanto, giovedì 13 ottobre andrà in onda il finale di stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2.

Quando andrà in onda Imma Tataranni 3 – Sostituto Procuratore

Vanessa Scalera ha rilasciato un'intervista a Elle, pubblicata nel numero di ottobre 2022. Quando le è stato chiesto se ci sarà la terza stagione di Imma Tataranni, ha commentato: "Forse sì, lo spero, mi piacerebbe, potrebbe essere quella conclusiva. Mi sono divertita moltissimo con i miei compagni di lavoro, ci siamo fatte grosse risate". Il ritorno sul set, poi, è stato confermato dal regista Francesco Amato a Repubblica. Anche Ansa lo dà per certo. Salvo imprevisti, le riprese dovrebbero iniziare nella primavera del 2023. Al momento non è dato sapere quando i nuovi episodi arriveranno in TV. Le ipotesi spaziano da autunno 2023 o, se l'attesa dovesse protrarsi, inverno 2024.

Le anticipazioni delle nuove puntate della terza stagione di Imma Tataranni

Il regista Francesco Amato, nell'intervista rilasciata a Repubblica, ha spiegato quali ritiene che siano le ragioni del successo della fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore:

Grazie a Vanessa e alla sua bellezza abbiamo riscritto i canoni della fotogenia in televisione, questo ci ha permesso di avvicinare i personaggi alle persone, rendendo universali le nostre storie. Tataranni è una persona umile, spigolosa, normale, che affronta piccoli problemi nella propria quotidianità e grandi nella sfera professionale. Imma racconta come una donna si confronta in un mondo maschile ribaltando i canoni, quello che sta avvenendo nella nostra società. Lei intercetta il cambiamento, il pubblico sente il personaggio vicino.

È scontato che nei nuovi episodi di Imma Tataranni 3 rivedremo quel sapiente misto di casi mozzafiato e di vicende sentimentali che coinvolgono il Sostituto Procuratore. Molto dipenderà dal finale della seconda stagione, che andrà in onda giovedì 13 ottobre. Imma Tataranni, interpretata da Vanessa Scalera, ritroverà un equilibrio con il marito Pietro, interpretato da Massimiliano Gallo? E che ruolo avrà nelle dinamiche di questa coppia turbolenta, l'affascinante carabiniere Ippazio Calogiuri, interpretato da Alessio Lapice?

Imma Tataranni 3 e i libri di Mariolina Venezia

In foto la scrittrice Mariolina Venezia, dai suoi romanzi nasce Imma Tataranni

La serie televisiva Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è tratta dai romanzi di Mariolina Venezia. I romanzi intitolati "Come piante fra i sassi", "Rione Serra Venerdì" e "Maltempo" hanno ispirato la prima stagione. Il romanzo "Via del riscatto", invece, ha ispirato la seconda stagione. Nel 2021, è uscito un altro libro di Mariolina Venezia dedicato al personaggio di Imma, intitolato "Ecchecavolo. Il mondo secondo Imma Tataranni". Stavolta, però, non si è trattato di un romanzo ma di un libro che riassume la visione del personaggio. Non è detto, però, che la trama della terza stagione della serie non tragga spunto anche da quest'opera. Di seguito, ecco di cosa parla: