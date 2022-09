Imma Tataranni 2, anticipazioni puntata 6 ottobre: Imma farà arrestare il boss Mazzocca Giovedì 6 ottobre in onda su Rai1 la nuova puntata di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore. Le anticipazioni della fiction con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo svelano che Imma arresterà il boss Mazzocca.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della puntata di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, in onda giovedì 6 ottobre. I nuovi episodi della fiction con Vanessa Scalera, Alessio Lapice e Massimiliano Gallo, concludono la seconda stagione della serie televisiva. Nella nuova puntata, Imma dovrà affrontare un caso di omicidio piuttosto complicato, verificatosi nella casa di riposo in cui soggiorna sua madre. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Imma Tataranni 2, anticipazioni puntata 6 ottobre

Nel primo episodio della puntata prevista per giovedì 6 ottobre e dal titolo "Angelo o diavolo" si prosegue con il caso Romaniello. Il boss decide di collaborare con il procuratore: farà il nome di qualcuno che ha contribuito nei loschi traffici, ma chiede in cambio di essere scarcerato e di poter godere della protezione che hanno i pentiti, con la sua collaborazione il boss Mazzocca, capo della cosca ndranghetista al quale lo stesso Romaniello era stato affiliato per diverso tempo, potrebbe essere arrestato. Il boss, quindi, verrà messo in manette, ma metterà in guardia Imma, dicendole che colui che ha fatto il suo nome è in realtà qualcuno da cui stare in guardia.

Imma indaga sulla morte di una donna amica di sua madre

Imma si addentrerà nelle indagini di una morte sospetta, quella di una amica di sua madre nella casa di riposo dove soggiorna da qualche tempo. Brunella, la madre di Imma, è sconvolta dall'accaduto, ma scoprire l'artefice di un gesto così efferato sarà molto più difficile di quanto si possa immaginare e il procuratore dovrà scavare nel passato di un uomo arrivato a Matera molti anni addietro, ma che poi ha deciso di restare lì e costruirsi una nuova vita. Intanto anche il suo rapporto con Pietro non sembra avere grandi slanci, sebbene lui sia ormai convinto che con Calogiuri ci sia qualcosa di più che una semplice colleganza.