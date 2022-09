Chi è Vanessa Scalera, l’attrice che interpreta Imma Tataranni Vanessa Scalera è la protagonista della fiction ‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore’ che ritorna con gli ultimi episodi della seconda stagione sempre su Rai1. Ha 45 anni e una lunga carriera alle spalle, tra teatro, cinema e tv. Oltre alla recitazione, adora Adriano Celentano ed è legatissima alla sua terra, il Salento. Da oltre dieci anni è legata all’attore e regista teatrale Filippo Gili.

A cura di Daniela Seclì

Vanessa Scalera, 45 anni, torna nei panni di Imma Tataranni negli ultimi episodi della seconda stagione della fiction di Rai1 ‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore‘. La serie televisiva di Rai1, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, riparte martedì 27 settembre. Negli ultimi anni, abbiamo visto Vanessa Scalera anche al cinema, protagonista del film L'arminuta di Giuseppe Bonito, di Diabolik dei Manetti Bros e di Corro da te diretto da Riccardo Milani. Inoltre, interpreterà Cosima Serrano nella serie Disney+ sul Delitto di Avetrana. "Mi piace trasformarmi in donne fuori dal comune", aveva dichiarato Vanessa Scalera ribadendo il suo amore per i personaggi poco ordinari. Da più di 10 anni, l'attrice è legata sentimentalmente al regista e attore teatrale Filippo Gili.

La carriera di Vanessa Scalera tra teatro, cinema e TV

Vanessa Scalera (qui l'intervista rilasciata a Fanpage.it, ndr) è nata a Mesagne, in Puglia, il 5 aprile del 1977. In un'intervista rilasciata a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni' ha raccontato la sua infanzia, i pomeriggi trascorsi a recitare poesie e a dedicarsi alla sua passione più grande, quella per l'artista Adriano Celentano: "Ripenso a quella ragazzina che amava stare su un palco, recitare poesie e monologhi e fare le imitazioni. Quella di Celentano, che è il mio grande amore da sempre, mi riusciva benissimo". A 19 anni, poi, si è trasferita a Roma e si è iscritta a un corso di recitazione. Così, ha avuto inizio la sua carriera.

Il successo di Imma Tataranni, tutti pazzi per Vanessa Scalera

Vanessa Scalera ha fatto tanto teatro e nel 2013, si è aggiudicata il premio Agis Teatro come miglior attrice per lo spettacolo ‘Prima di andare via'. L'esperienza cinematografica è iniziata nel 2001 quando ha recitato nel film Mari del sud. Hanno fatto seguito i film di Marco Bellocchio Vincere e Bella addormentata. Poi ha lavorato con Nanni Moretti nel film Mia madre e con Marco Tullio Giordana nella pellicola Nome di donna. Per quanto riguarda il piccolo schermo, invece, ha recitato in Squadra Antimafia – Palermo oggi, Lea film che racconta la vita di Lea Garofalo (una testimone di giustizia barbaramente assassinata dalla ‘ndrangheta). Poi ha partecipato alla serie tv L'Aquila, grandi speranze. Quindi il successo con Imma Tataranni – Sostituto procuratore:

"Ho fatto un provino, poi un altro, poi un altro, un altro e un altro ancora. Finché il 10 luglio 2018 mi arriva un messaggio secco dal regista Francesco Amato: ‘Ciao Imma'. Non ci potevo credere, ero felice. E pure lui. Poi ci siamo sentiti e Francesco, supertifoso della Juventus, mi ha detto: ‘Oggi è un giorno bellissimo: la Juve ha preso Ronaldo e io ho preso la Scalera!'".

Più di recente, Vanessa Scalera è stata protagonista della serie italiana dal respiro internazionale Romulus. Inoltre, ha recitato in Diabolik, ne L'arminuta, nel film Corro da te e presto la vedremo nei panni di Cosima Serrano nella serie sul Delitto di Avetrana, che racconterà l'omicidio di Sarah Scazzi. Scalera ha un bellissimo rapporto con Massimiliano Gallo, come ha raccontato anche l'attore a Fanpage.it: "Ci amiamo artisticamente".

La vita privata e l’amore per il fidanzato Filippo Gili

Filippo Gili e Vanessa Scalera

Vanessa Scalera è fidanzata con Filippo Gili. Entrambi però sono molto riservati. Lui è un regista e un attore teatrale, hanno anche lavorato insieme. Amano tenere la loro relazione lontana dai riflettori, dunque – nonostante siano legati da oltre dieci anni – le foto di coppia scarseggiano. Lo scorso anno, a Domenica In, Vanessa Scalera chiarì: "Ci sposiamo? Ma no".