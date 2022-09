Il Delitto di Avetrana diventa una serie per Disney+, nel cast Giancarlo Commare e Vanessa Scalera Sono iniziate le riprese in Puglia per l’ultimo lavoro che racconterà uno dei casi di cronaca nera più noti e ad alto tasso di coinvolgimento emotivo degli ultimi anni in Italia. Diretta dal regista Pippo Mazzapesa (lo stesso di Ti Mangio il Cuore), vedrà nel cast molti volti noti del mondo delle fiction.

A cura di Giulia Turco

Ancora una volta si torna a raccontare la storia di Avetrana legata all'atroce omicidio di Sarah Scazzi. Dopo la docuserie prodotta da Sky Original uscita lo scorso anno, Disney+ ha annunciato che sono in corso i lavori per una nuova serie che racconterà la vicenda in quattro episodi da 8 minuti. Avetrana – Qui non è Hollywood, questo il titolo della nuova serie, sarà disponibile prossimamente sulla piattaforma di streaming.

Avetrana, un paese tristemente noto

Sono già iniziate le riprese in Puglia per l’ultimo lavoro che racconterà uno dei casi di cronaca nera più noti e ad alto tasso di coinvolgimento emotivo degli ultimi 20 anni in Italia. Diretta dal regista Pippo Mazzapesa (lo stesso di Ti Mangio il Cuore), la serie riprenderà le vicende dal 26 agosto del 2010, giorno in cui la 15enne Sarah Scazzi lascerà casa per non farne più ritorno. Sullo sfondo un paese ai margini del Salento all’improvviso finito sotto i riflettori di tutta Italia e una famiglia dai numerosi lati oscuri. Sarah sarà ritrovata 42 giorni dopo la sua scomparsa, sepolta in fondo ad un pozzo. La serie è ispirata alla narrazione di “Sarah: la ragazza di Avetrana”, il libro scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni.

(Sarah Scazzi)

Il cast della nuova serie su Sarah Scazzi

Il 21 febbraio 2017 la Cassazione ha riconosciuto come colpevoli e condannato all’ergastolo per concorso in omicidio volontario aggravato dalla premeditazione Cosima Serrano e Sabrina Misseri. Mamma e figlia, rispettivamente zia e cugina di Sarah Scazzi, saranno interpretate da Vanessa Scalera l’attrice protagonista della fiction di successo Imma Tataranni e da Giulia Perulli. Saranno le loro voci, in particolare quella della zia, a raccontare nella serie in prima persona la vicenda. Presenti nel cast anche altri volti noti del mondo delle fiction, a partire da Giancarlo Commare de Il Paradiso delle Signore che interpreterà Ivano Russo, e Anna Ferzetti nei panni della giornalista Daniela. Infine ci sarà Imma Villa, già attrice per L’Amica Geniale, nei panni di Concetta Serrano mamma di Sarah Scazzi.