The Watcher, la storia vera dietro la serie Netflix fa paura davvero Nel 2014 Derek e Maria Broaddus acquistano la loro casa dei sogni ma nei giorni seguenti ricevono una lettera anonima da un misterioso uomo che si fa chiamare “L’osservatore”. La storia vera dietro la serie Netflix è terrificante.

La nuova serie Netflix "The Watcher" è il nuovo caso della settimana. Disponibile dal 13 ottobre, miniserie divisa in sette puntate, firmata ancora una volta da Ryan Murphy ("Dahmer"), la serie con Bobby Cannavale e Naomi Watts sembra il classico cliché: una coppia con figli si è appena trasferita in una casa fantastica, bella che non sembra vera, ma da quel giorno un misterioso uomo che si fa chiamare "L'osservatore" li stalkerizza e li minaccia con le sue lettere.

La storia vera di The Watcher

La storia vera è stata raccontata nella rubrica "The Cut" da Reeves Wiedeman per il New York Magazine. Nel 2014 Derek e Maria Broaddus (Bobby Cannavale e Naomi Watts nella serie) acquistano la loro casa dei sogni al 657 Boulevard di Westfield, nel New Jersey. Le cose vanno subito male perché dopo pochi giorni la coppia ricevette una lettera indirizzata a "Il nuovo proprietario". Nella lettera, l'uomo si qualificava appunto come "The Watcher", "L'Osservatore".

La lettera di The Watcher

Carissimo nuovo vicino al 657 Boulevard, permettimi di darti il benvenuto nel quartiere. 657 Boulevard è nell'attenzione della mia famiglia da decenni mentre si avvia al suo 110esimo compleanno, io mi sono occupato di controllarla e attendere per la seconda venuta. Mio nonno controllava la casa negli anni Venti e mio padre negli anni Sessanta. Ora tocca a me. Conoscete la storia della casa? Sapete cosa c'è tra le sue mura? Perché siete qui? Lo scoprirò. […] Sapete che la casa ha bisogno di sangue giovane? La vostra vecchia casa era troppo piccola per la famiglia in crescita? Oppure è stata l'avidità che mi ha portato ai vostri figli? Una volta che conoscerò i loro nomi, li chiamerò. Chi sono io? Ci sono centinaia e centinaia di auto che passano davanti al 657 Boulevard ogni giorno, magari sono in una di quelle. Guardate alle finestre che potete vedere da casa vostra, magari sono in una di quelle. Benvenuti amici miei, benvenuti. Che la festa abbia inizio.

Il finale di questa brutta storia

La storia della famiglia Broaddus si scontra con quello che sembra un altro classico cliché: la polizia che ha le mani legate. Nessuno è riuscito a risalire al misterioso "Osservatore". La polizia di Westfield ha passato il caso all'ufficio del procuratore della contea di Union, che ha analizzato un campione di DNA da una busta ricevuta dalla famiglia. Tutto il quartiere ha volontariamente lasciato il suo campione di DNA e da quel momento le indagini sono andate in stallo. "Era come cercare un ago in un pagliaio" disse Scott Kraus, che ha aiutato nelle indagini per conto dell'ufficio del procuratore della contea di Union. Nel 2019, la famiglia fa le valigie e vende la casa a un prezzo molto minore rispetto a quanto era stata pagata la casa.

L'ultima lettera dell'Osservatore

Nell'ultimo periodo non c'erano solo le lettere dell'Osservatore, ma anche alcune lettere firmate "Amici della famiglia Broaddus" che contestavano al quartiere il loro atteggiamento reticente. In seguito, Derek Broaddus ha ammesso di essere stato l'autore di quelle lettere confessando di sentirsi "stufo di guardare in silenzio". Ma quanto i Broaddus hanno infine messo in vendita la loro casa, un'ultima lettera è arrivata alla famiglia: "La casa ti disprezza" diceva "e l'Osservatore ha vinto".