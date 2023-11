Circeo, anticipazioni terza e ultima puntata del 28 novembre: fase finale del processo e condanne Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Circeo in onda martedì 28 novembre. Negli episodi finali della fiction con Greta Scarano e Ambrosia Caldarelli le ultime fasi del processo.

Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Circeo in onda martedì 28 novembre. Negli ultimi due episodi della fiction con Greta Scarano e Ambrosia Caldarelli, le fasi finali del processo con la condanna di Izzo, Guido e Ghira. La puntata andrà in onda martedì 28 novembre alle ore 21:30 su Rai1.

Circeo, anticipazioni terza puntata del 28 novembre

Nell'episodio 5, Izzo, Guido e Ghira ricevono una condanna all'ergastolo nel processo di primo grado. Teresa Capogrossi decide di impegnarsi ancora di più nella lotta per i diritti delle donne e supporta Tina Lagostena Bassi. Completamente assorbita da questo intento, si allontana da Saverio. Donatella, intanto, prova a voltare pagina. Si rimbocca le maniche e cerca un lavoro mentre coltiva la passione per il teatro. Tuttavia, non è facile per lei lasciarsi alle spalle l'orrore vissuto. Tutti, infatti, continuano a definirla "la ragazza del Circeo". Teresa Capogrossi ritiene che il pubblico debba assistere a un vero processo per stupro. La sua intuizione porta a uno dei primi documentari televisivi su un caso di violenza sessuale. Davanti a Donatella si presenta un nuovo ostacolo: il processo d'appello il cui esito potrebbe mettere in discussione la condanna all'ergastolo emessa in primo grado.

Il processo d'appello e il tentativo di ricostruire una nuova vita dopo l'orrore

Nell'episodio 6, sono passati cinque anni da quando è stata emessa la sentenza di primo grado nel delitto del Circeo. La vicenda è ormai passata in secondo piano e i media non ne parlano quasi più. Intanto, ha inizio il processo d'appello e gli avvocati Tarsitano e Lagostena Bassi sono pronti a fare tutto il possibile perché venga confermata la condanna all'ergastolo e Donatella Colasanti abbia giustizia. Saverio è presente in qualità di fotoreporter e per esprimere il suo supporto a Donatella. Questa occasione, lo porterà a riavvicinarsi a Teresa. Dopo la sentenza d'appello, i protagonisti di questa drammatica vicenda, potranno provare a voltare pagina e a iniziare una nuova vita.