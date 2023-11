Circeo, anticipazioni seconda puntata 21 novembre: Donatella Colasanti torna nella villa del massacro Le anticipazioni della seconda puntata della serie Circeo, in onda martedì 21 novembre alle ore 21:30 su Rai1. Per Donatella Colasanti arriva una delle fasi più dure del processo, dovrà deporre nella villa in cui è stata torturata e dove Rosaria Lopez è stata uccisa.

A cura di Daniela Seclì

Circeo, Donatella Colasanti è interpretata da Ambrosia Caldarelli

Le anticipazioni della seconda puntata della serie Circeo, in onda martedì 21 novembre alle ore 21:30 su Rai1. Nei nuovi episodi della fiction con Greta Scarano nel ruolo dell'avvocata Teresa Capogrossi (personaggio di fantasia) e Ambrosia Caldarelli che interpreta una delle due vittime del massacro del Circeo, Donatella Colasanti, continua il racconto di quei fatti terribili. Si entra nel vivo del processo e Donatella Colasanti è costretta a rivivere la memoria della violenza subita, durante la deposizione nella villa al Circeo.

Circeo, seconda puntata di martedì 21 novembre

Circeo, la serie tv che racconta la storia di Donatella Colasanti

Le anticipazioni della seconda puntata della serie Circeo, in onda martedì 21 novembre alle ore 21:30 su Rai1. Nell'episodio 3 è il 30 giugno 1976. Comincia la lunga vicenda processuale per dare giustizia a Donatella Colasanti e Rosaria Lopez. Ha inizio il processo di primo grado che vede imputati Angelo Izzo e Gianni Guido per le sevizie inferte alle due giovani donne. Intanto, continuano le ricerche di Andrea Ghira, che è ancora latitante. A difendere i tre, scendono in campo gli avvocati penalisti più noti. Teresa Capogrossi e Fausto Tarsitano sono i difensori di parte civile per Donatella Colasanti e sono fermamente intenzionati a fare in modo che la loro assistita ottenga la giustizia che merita. Sacrificando tutto ciò che esula dal processo, studiano ogni mossa degli avversari in modo da mettere in campo un'adeguata strategia processuale.

Donatella Colasanti simbolo della lotta femminista

Circeo, anticipazioni della seconda puntata in onda il 21 novembre su Rai1

Nella seconda puntata di Circeo, il processo si svolge in un clima infuocato, tra richieste di attenuanti e perizie. Intanto, fuori dalle porte del tribunale, le donne che aderiscono al movimento femminista rendono Donatella un simbolo della loro lotta. In ogni udienza, sono presenti e fanno sentire la loro vicinanza e il loro sostegno a Colasanti. Dopo gli esiti positivi delle prime udienze del processo, arriva il momento più duro per Donatella. Dovrà deporre nella villa del Circeo dove è stata torturata e dove l'amica Rosaria è stata uccisa. Nell'episodio 4, Donatella riesce ad affrontare questa difficile prova che la costringe a riportare a galla la memoria delle violenze subite, grazie al sostegno di Teresa e alla spensieratezza di Saverio, che le danno forza. Ma il cammino è ancora lungo per lei, che ormai fatica a reggere la pressione dell'opinione pubblica. Saverio dimostra a Teresa di avere a cuore le sorti di Donatella, così l'avvocata si apre con lui.