Circeo, Ambrosia Caldarelli è Donatella Colasanti: età, carriera e le tre cose che ama di più Ambrosia Caldarelli è l’attrice che interpreta Donatella Colasanti nella serie di Rai1 che racconta il massacro del Circeo e il lungo iter processuale per dare giustizia alle vittime.

Ambrosia Caldarelli interpreta Donatella Colasanti nella fiction Circeo

Ambrosia Caldarelli interpreta Donatella Colasanti nella fiction Circeo, in onda da martedì 14 novembre su Rai1. Classe 2000, l'attrice festeggerà il ventitreesimo compleanno a dicembre. Di recente si è cimentata con due ruoli decisamente ardui, quello di Donatella Colasanti nella già citata miniserie Circeo e quello di Desdemona nel film Non sono quello che sono di Edoardo Leo. Ecco tutte le curiosità che la riguardano.

Chi è Ambrosia Caldarelli, l'attrice che interpreta Donatella Colasanti in Circeo

Ambrosia Caldarelli nella serie Circeo

Ambrosia Caldarelli ha studiato presso la Scuola di Teatro n.o.t. di F. Montagna. Al cinema, ha preso parte ai film Attenti al Gorilla con la regia di Luca Miniero, Occhi blu con la regia di Michela Cescon, Space Monkeys con la regia di Aldo Iuliano, Il filo invisibile diretto da Marco Simon Puccioni e Non sono quello che sono di Edoardo Leo. In televisione, invece, l'abbiamo già vista nella serie Vivi e lascia vivere diretta da Pappi Corsicato e Hanno ucciso l'uomo ragno con la regia di Sydney Sibilia, Francesco Ebbasta e Alice Filippi.

L'attrice di Circeo si racconta: pregi, difetti, sogni e le cose che ama di più

Ambrosia Caldarelli ha tracciato un ritratto di se stessa, in un'intervista rilasciata a Vogue. L'attrice ha raccontato di ritenere che la sua migliore qualità sia l'onestà. Quanto ai difetti, invece, si definisce "severa e ipercritica con me stessa". Riconosce di essere "perseverante nei momenti bui" e ha svelato le tre cose che ama di più: "Mio fratello Demetrio, la mia migliore amica Camilla e viaggiare da sola". Quindi ha parlato del significato che ha per lei l'arte della recitazione:

Significa regalare storie, pezzi di vita ed emozioni a chi guarda i tuoi lavori, mettermi a disposizione dello spettatore. Quando recito sento che sto facendo del bene a me stessa perché mi sento nel posto giusto, e mi emoziono pensando di avere l’opportunità di trasmettere qualcosa a chi mi guarderà.

Infine, ha svelato il suo sogno: "Un sogno che è anche un obiettivo per me è la felicità o perlomeno sentirmi in pace con me stessa".