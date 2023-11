La serie Circeo su Rai 1 dal 14 novembre: trama, cast e puntate della fiction sul massacro del 1975 Dal 14 novembre in prima serata su Rai1 arriva “Circeo”, la serie che racconta il massacro del 1975, a cui sopravvisse Donatella Colasanti. È dal processo contro Angelo Izzo, Andrea Ghira e GIanni Guido che parte l’intero racconto. Protagonisti, tra gli altri, sono Greta Scarano, Ambrosia Caldarelli ed Enrico Ianniello.

A cura di Ilaria Costabile

Arriva su Rai1 da martedì 14 novembre Circeo, la serie che racconta il terribile delitto avvenuto nel 1975, noto per l'appunto come "massacro del Circeo", in cui le giovanissime Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, furono convinte da un manipolo di ragazzi, Angelo Izzo, Andrea Ghira e Gianni Guido, a seguirli in una villa dove furono violentate e picchiate. Rosaria non sopravvisse alla violenza cieca dei rampolli romani che non ebbero pietà, mentre Donatella sì, fingendo di essere morta. La sua sopravvivenza le consentì di portare avanti una potente battaglia legale contro gli aggressori e la serie racconta le varie fasi di questo lungo percorso verso la giustizia. Tra i protagonisti Greta Scarano, Ambrosia Caldarelli ed Enrico Ianniello.

La trama di Circeo, la serie che racconta il massacro del 1975

La serie è raccontata dal punto di vista di Teresa Capogrosso, un personaggio che non è realmente esistito, ma che è funzionale per dirigere la prospettiva della storia. Si tratta dell'avvocata che difende Donatella Colasanti, sopravvissuta al massacro, diventata poi icona delle lotte contro la violenza sulle donne. Una vicenda terribile, quella di due amiche di 19 e 17 anni che, convinte di trascorrere una serata con dei ragazzi della Roma bene appena conosciuti, finiscono in un incubo trasformatosi in uno dei casi di cronaca più sconvolgenti della storia italiana.

Portate in una villa al Circeo, le due ragazze vengono picchiate e violentate per ore, credute morte vengono chiuse nel bagagliaio di un auto, lasciata in un parcheggio a Viale Pola, ma solo Rosaria Lopez ha in realtà perso la vita, mentre Donatella Colasanti, fingendosi morta, è stata poi salvata, ritrovata la mattina del 1°ottobre. Il processo diventa in poco tempo uno dei primi casi mediatici della storia, seguito a tambur battente dalla stampa, smuove le coscienze di centinaia di donne, che si presentano anche in sede processuale per sostenere Donatella, la cui battaglia per la giustizia sarà inarrestabile. Al suo fianco, quindi, nella serie, ci sarà Teresa Capogrosso che affamata di verità, farà di tutto affinché gli aguzzini possano pagare per quello che hanno fatto.

Ambrosia Caldarelli e Adalgisa Manfrida sono Donatella Colasanti e Rosaria Lopez

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

La serie, trasmessa prima su Paramount a settembre 2022, arriva in prima serata su Rai1, un anno dopo, divisa in tre puntate con due episodi ciascuna. Per chi fosse abbonato a Paramount +, può recuperare la serie anche lì, ma dal momento della messa in onda sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, è possibile vedere le puntate in replica o in streaming anche su RaiPlay.

Greta Scarano è Teresa Capogrosso

Il cast di Circeo

La serie, quindi, ruota principalmente attorno al processo e di seguito ci sono gli attori protagonisti delle varie puntate:

Greta Scarano è Teresa Capogrosso,

Ambrosia Caldarelli è Donatella Colasanti,

Adalgisa Manfrida è Rosaria Lopez,

Pia Lanciotti è Tina Lagostena Bassi,

Enrico Ianniello è Fausto Tarsitano,

Angelo Spagnoletti è Saverio Vitale,

Francesca Antonelli è Maria Colasanti,

Benedetta Cimatti è Gioia,

Guglielmo Poggi è Angelo Izzo,

Leonardo Mazzarotto è Andrea Ghira,

Andrea Pennacchi è don Occelli.

Dove è stata girata la serie

La riprese della serie si sono svolte principalmente a Roma, ma alcune scene sono state girate anche al Circeo. Il tutto si è svolto tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022.