Per Elisa – Il caso Claps, anticipazioni ultima puntata del 7 novembre: Danilo Restivo condannato Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Per Elisa – Il caso Claps, in onda martedì 7 novembre alle ore 21:30 su Rai1. Nel finale della fiction con Gianmarco Saurino e Ludovica Ciaschetti, l’omicidio di Heather Barnett, il ritrovamento dei resti di Elisa Claps nella chiesa della Santissima Trinità e la condanna di Danilo Restivo.

A cura di Daniela Seclì

Anticipazioni della terza e ultima puntata della serie Per Elisa – Il caso Claps

Le anticipazioni della terza e ultima puntata della serie Per Elisa – Il caso Claps, in onda martedì 7 novembre alle ore 21:30 su Rai1. Nel finale della fiction con Gianmarco Saurino e Ludovica Ciaschetti che racconta la vera storia di Elisa Claps, il ritrovamento del corpo della sedicenne nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità e l'omicidio di Heather Barnett. L'assassino è Danilo Restivo che verrà condannato. La famiglia Claps avrà giustizia e, finalmente, avrà modo di portare un fiore sulla tomba di Elisa.

Per Elisa – Il caso Claps, anticipazioni terza e ultima puntata del 7 novembre

Il finale della serie Per Elisa – Il caso Claps

Le anticipazioni della terza e ultima puntata della serie Per Elisa – Il caso Claps, in onda martedì 7 novembre alle ore 21:30 su Rai1. Nella trama dell'episodio 5, il dolore della famiglia di Elisa Claps che dopo anni dalla scomparsa non si è ancora affievolito. Tutto ciò che la madre Filomena chiede è di riavere il corpo di sua figlia, perché possa portarle un fiore. Intanto, Danilo Restivo si è rifatto una vita a Bournemouth, dove ha sposato Fiamma. Ma il 12 novembre del 2002, la vicina di casa dell'uomo, Heather Barnett, viene ritrovata morta. I figli, una volta rientrati, vedono la madre riversa sul pavimento con il corpo mutilato. Gildo Claps, appresa la notizia, non ha dubbi. Dietro la morte di quella donna non può che esserci Danilo Restivo. Così, parte per l'Inghilterra.

Il ritrovamento del corpo di Elisa Claps

Il ritrovamento dei resti di Elisa Claps e la condanna di Danilo Restivo

Nell'episodio 6 dell'ultima puntata della fiction Per Elisa – Il caso Claps, la polizia tenta di ottenere la prova che Danilo Restivo sia l'assassino di Heather Barnett. Intanto, arriva la svolta sulla scomparsa di Elisa Claps. Il 17 marzo del 2010, nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza, vengono ritrovati dei resti di un corpo rimasto in quel luogo per 17 anni. L'esame non lascia dubbi. Si tratta di Elisa Claps. Gli inquirenti riescono ad avere finalmente indizi inequivocabili che riconducono a Danilo Restivo. Così, fanno luce sul modo in cui la sedicenne è stata uccisa. Danilo Restivo viene condannato a trent'anni di carcere per l'omicidio di Elisa Claps e a 40 anni di carcere in Gran Bretagna per l'omicidio di Heather Barnett. Una pena complessiva di 70 anni. A Potenza si celebrano i funerali di Elisa, finalmente la sua famiglia ha ottenuto giustizia.