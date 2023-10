Chi è Ludovica Ciaschetti, l’attrice che interpreta Elisa Claps nella fiction di Rai 1 Ludovica Ciaschetti è l’attrice che interpreta Elisa Claps nella nuova miniserie in onda il 24, 31 ottobre e il 7 novembre in prima serata su Rai 1. Ha 21 anni ed è nata a Roma, ha recitato già in diverse serie targate Rai come Cabala – Le Vergini Del Fuoco e 5 Minuti Prima.

A cura di Sara Leombruno

Ludovica Ciaschetti è l’attrice che interpreta Elisa Claps nella nuova miniserie in onda il 24, 31 ottobre e il 7 novembre in prima serata su Rai 1 e che racconta la storia dell’omicidio della giovane studentessa uccisa da Danilo Restivo. La giovane attrice ha 21 anni e viene da Roma. Quella della serie dedicata al caso di Claps, scomparsa il 12 settembre del 1993 a Potenza, non è la sua prima esperienza televisiva: nel 2022, infatti, aveva preso parte al cast delle serie tv targate Rai Cabala – Le Vergini Del Fuoco e 5 Minuti Prima, entrambe andate in onda nel 2022.

Chi è Ludovica Ciaschetti, la carriera da Summertime ad Elisa Claps

Ludovica Ciaschetti , classe 2002, frequenta attualmente l’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio d’Amico. La ragazza ha coltivato la passione per la recitazione fin da quando era bambina: il suo esordio artistico avvenne nel contesto teatrale nel 2018, quando ricoprì dei ruoli in alcuni spettacoli diretti da Giampiero Mancini come Briganti, Macbeth, Noi non eroi e Glauco. Il debutto in televisione avvenne nel 2022, quando dopo aver frequentato il corso di alta formazione Point Zero diretto da Ivan Alovisio, Lucrezia Guidone e Josafat Vagni, Ciaschetti ottenne la parte di co-protagonista nelle serie Cabala – Le Vergini Del Fuoco e 5 Minuti Prima, entrambe andate in onda sulla Rai nel 2022. Sempre nello stesso anno ha fatto parte del cast di Summertime, in onda su Netflix, e anche di Un passo dal cielo 7, trasmessa a marzo del 2023 sulla Rai. Ultima, ma non per importanza, la sua partecipazione nella serie La Storia, basata sull'omonimo romanzo di Elsa Morante. Interpretare il ruolo di protagonista nella miniserie su Elisa Claps rappresenta – fino ad ora – il punto più alto della sua già ricca carriera.

Ludovica Ciaschetti durante le riprese di Cinque minuti prima, la serie Rai in onda nel 2022

Ludovica Ciaschetti è Elisa Claps nella miniserie di Rai 1

In un'intervista diffusa dall'ufficio stampa Rai, Ludovica Ciaschetti ha raccontato cosa abbia voluto dire per lei raccontare la storia di Elisa. Quando scoppiò il caso, l'attrice non era ancora nata. Per interpretare il ruolo, quindi, si è dovuta ben documentare: "La grande fortuna che ho avuto è quella di essere stata aiutata dalla troupe, non avevo avuto modo di interfacciarmi con quella storia e quindi è stato come far rivivere le memorie di una ragazza che purtroppo non c'è più", ha detto. Nel vestire i panni di Claps, l'attrice ha avuto modo di apprezzarne le qualità:

L'idea che mi sono fatta di lei è di una persona immensamente buona, gentile, aperta ad aiutare l'altro. Spesso si ritrovava in situazioni difficili perché non voleva lasciare sole le persone, quando la ricordo mi viene in mente il bianco e il giallo, colori gioiosi che trasmettono positività. Per me è stato un grande onore interpretare una persona così speciale.

La vita privata di Ludovica Ciaschetti

Riguardo alla vita privata di Ludovica Ciaschetti non si sa molto, soprattutto per quanto riguarda la situazione sentimentale. Sul suo profilo Instagram, infatti, si limita a postare scatti che la ritraggono all'opera sui set o in compagnia di amici o familiari. Come si evince dalla sua biografia, però, sembrerebbe avere origini americane.