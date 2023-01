Che Dio ci aiuti 7, cast, trama e puntate della serie tv con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi Che Dio ci aiuti 7 in onda da giovedì 12 gennaio su Rai1. La serie in dieci puntate con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon torna a raccontare le vicende del Convento degli Angeli Custodi. L’appuntamento è alle ore 21:20.

Che Dio ci aiuti 7

Da giovedì 12 gennaio, in onda su Rai1 Che Dio ci aiuti 7. La fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi torna con dieci nuove puntate e venti episodi, in onda in prima serata. Tante le novità, dall'uscita di scena di Suor Angela a nuovi personaggi come Suor Teresa, interpretata da Fiorenza Pieri. Nel cast anche Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza e Pierpaolo Spollon nei panni di Emiliano Stiffi.

Anticipazioni prima puntata del 12 gennaio

Le anticipazioni della prima puntata di Che Dio ci aiuti 7, in onda giovedì 12 gennaio su Rai1. Nell'Episodio 1 – Giudizi universali: Suor Costanza si ritira temporaneamente nella preghiera in un altro convento e quindi lascia il Convento degli Angeli Custodi nelle mani di Suor Angela. Quest'ultima, avvertendo il peso della responsabilità, diventa sempre più inflessibile e Azzurra ne soffre molto. Intanto, Emiliano organizza il suo matrimonio con Elisabetta, ma lo attende una brutta sorpresa. Infine, al Convento arriva Luisa, una donna disperata e perdutamente innamorata del figlio Elia. Episodio 2 – Sensi di colpa. Angela, dopo quanto successo a Luisa e Elia, si sente in colpa. In convento arriva Suor Teresa, sorella di Luisa ma anche Sara, la ragazza che ha salvato il piccolo Elia. Emiliano, deluso dall'amore, decide di trasformarsi in un ragazzaccio.

Il cast di Che Dio ci aiuti 7, attori e personaggi

Elena Sofia Ricci interpreta Suor Angela;

Francesca Chillemi interpreta Azzurra Leonardi;

Pierpaolo Spollon interpreta Emiliano Stiffi;

Fiorenza Pieri interpreta Suor Teresa;

Valeria Fabrizi interpreta Suor Costanza;

Federica Pagliaroli interpreta Sara Luparini; Emma Valenti interpreta Ludovica Perini; Ileana D'Ambra interpreta Cate Saltalamacchia; Filippo De Carli interpreta Ettore; Valerio Di Domenicantonio interpreta Elia; Elena D'Amario interpreta Luisa Monachini.

La trama di Che Dio ci aiuti 7

Nella settima stagione di Che Dio ci aiuti, Suor Angela deciderà di lasciare in via temporanea il convento. Per Azzurra non sarà affatto facile accettare la sua assenza, per questo si impegnerà per trovare il modo di farla tornare. Intanto, il convento è sempre più affollato. Da una parte, lo psichiatra Emiliano Stiffi con i suoi problemi sentimentali, dall'altra la spumeggiante Suor Costanza. Inoltre, a scombussolare la vita di Azzurra arriva anche Suor Teresa, una religiosa che ci tiene al rigoroso rispetto delle regole e che entrerà spesso in conflitto con Azzurra Leonardi.

Dove vedere Che Dio ci aiuti 7 in streaming e replica

Le dieci puntate (e 20 episodi) di Che Dio ci aiuti 7 saranno disponibili non solo in prima serata su Rai1, ma anche in diretta streaming e in replica su RaiPlay. Ecco, intanto, la programmazione completa che può essere soggetta a variazioni: