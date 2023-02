Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni sesta puntata 21 febbraio: Emiliano e Sara, una famiglia per Elia La sesta puntata di Che Dio ci aiuti 7 andrà in onda martedì 21 febbraio. Per la prossima settimana, infatti, è previsto un doppio appuntamento con la fiction con Francesca Chillemi.

A cura di Daniela Seclì

La sesta puntata di Che Dio ci aiuti 7 andrà in onda martedì 21 febbraio. Gli spettatori della fiction con Francesca Chillemi, dunque, la prossima settimana assisteranno a un doppio appuntamento (martedì 21 febbraio e giovedì 23 febbraio). Nel corso della sesta puntata, andranno in onda gli episodi 11 e 12. Suor Costanza dovrà subire un'operazione mentre Emiliano riceverà una visita dai genitori che influirà sul suo comportamento. Azzura e Suor Teresa tenteranno di dare una famiglia a Elia. L'appuntamento è alle 21:20 su Rai1.

Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni della sesta puntata del 21 febbraio

Nell'episodio 11, intitolato La gara della vita, Azzurra è più determinata che mai a fare innamorare Sara ed Emiliano. Ritiene, infatti, che i due possano essere dei genitori perfetti per Elia. Le cose procedono a gonfie vele tra Ettore e Ludovica, tanto che il giovane le presenta i suoi genitori. Suor Costanza deve sottoporsi a un'operazione molto delicata. Azzurra e Eva, un'atleta non vedente, saranno di grande conforto per la religiosa. Grazie a loro capirà che non bisogna permettere alla paura di diventare un ostacolo insormontabile.

I genitori di Emiliano fanno visita al convento

Nell'episodio 12, intitolato Il senso di ogni cosa, Azzurra continua a spingere Emiliano e Sara a iniziare una relazione. Suor Teresa, però, vuole essere certa che Sara possa essere una buona madre per il piccolo Elia. Così, coglie ogni occasione per metterla alla prova. Le cose tra Ettore e Ludovica cambiano e il giovane fa di tutto per evitare la ragazza. Intanto, Cate finge indifferenza nei confronti di Giuseppe. I genitori di Emiliano arrivano in convento. Così, il comportamento dello psichiatra cambia perché vive una forte competizione con suo fratello Seba e avverte il peso delle aspettative della sua famiglia.