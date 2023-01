Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni terza puntata del 26 gennaio: l’alleanza tra Sara e Emiliano Le anticipazioni della terza puntata di Che Dio ci aiuti 7, in onda giovedì 26 gennaio a partire dalle ore 21:20. Ecco cosa accadrà nella serie tv con Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi.

Le anticipazioni della terza puntata di Che Dio ci aiuti 7, in onda giovedì 26 gennaio. Nell'Episodio 5, intitolato Un lungo addio, Azzurra decide di impegnarsi a diventare una suora impeccabile, per tentare di convincere Suor Teresa ad aiutarla a ristabilire l'ordine delle cose al convento. Emiliano e Sara stringono un'alleanza per vendicarsi dell'ex di lui e del modo in cui lo ha tradito. Ludovica scopre perché Ettore sembra avercela tanto con lei.

Il ritorno di Carolina e la preoccupazione di Suor Costanza

Nell'episodio 6, intitolato Apri gli occhi, cresce l'astio di Azzurra nei confronti di Suor Teresa, così decide di renderle la vita impossibile, tra scherzi e vendette. Leonardi, però, non sa che la stanno osservando e valutando il suo comportamento. Sara ed Emiliano decidono di stupire Elia con una sorpresa in occasione del compleanno del piccolo, già provato dalla scomparsa della madre. Tuttavia, diventerà una sorta di missione impossibile. Nel corso dell'episodio 6, in onda nella terza puntata di Che Dio ci aiuti 7, gli spettatori potranno assistere al ritorno di Carolina, ex barista dell’Angolo Divino. Suor Costanza, ovviamente, si prenderà subito cura di lei perché oggi come allora, le vuole molto bene. La religiosa si preoccuperà quando intuirà che Carolina è tormentata da un segreto.