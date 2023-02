Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni quinta puntata: la serie con Francesca Chillemi torna dopo Sanremo La quinta puntata di Che Dio ci aiuti 7 andrà in onda dopo il Festival di Sanremo 2023. Ecco le anticipazioni degli episodi 9 e 10.

A cura di Daniela Seclì

Per assistere alla quinta puntata di Che Dio ci aiuti 7, occorrerà attendere la fine del Festival di Sanremo 2023. La serie tv con Francesca Chillemi, tornerà regolarmente in onda dopo la kermesse canora. La data della messa in onda dovrebbe essere giovedì 16 febbraio, ma secondo alcune indiscrezioni, la Rai starebbe pensando a un doppio appuntamento. In quel caso, la quinta puntata andrebbe in onda martedì 14 febbraio e la sesta, giovedì 16 febbraio. Nelle prossime ore, la data verrà ufficializzata. Gli spettatori potranno assistere al nono e al decimo episodio, intitolati rispettivamente La tua vocazione e Pro Bono. Le anticipazioni svelano numerosi colpi di scena.

Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni nono e decimo episodio

Episodio 9 – La tua vocazione. Azzurra si unisce a Suor Teresa nel tentare di dare una famiglia ad Elia. Così, i battibecchi tra le due si fanno sempre più rari e lasciano spazio a un’inedita complicità. Nel momento in cui si avvicinano, Azzurra decide di svelare a Suor Teresa, delle vicende che riguardano il suo passato. Così, la Madre Superiora comincia a cambiare idea sul suo conto. Emiliano vive un momento di crisi e si interroga sul suo stato d’animo. Da tempo, ormai, sente di non essere davvero felice. Sara ritiene di essere la responsabile del periodo che Emiliano sta attraversando, per questo lo riempie di bugie per compiacerlo, ma la verità verrà presto a galla. Intanto, al convento arriva Loredana e, tramite lei, viene alla luce un segreto che riguarda Sara.

Il ritorno di Suor Costanza

Episodio 10 – Pro bono. Azzurra nota che Ludovica è sempre più confusa e non ha idea di quale strada imboccare. Così decide di aiutarla e le affida un caso pro bono. Suor Costanza torna finalmente in convento ed è più pasticciona che mai, nonostante tenti in tutti i modi di rendersi utile. Elia fa una richiesta molto speciale a Emiliano: partecipare a una gara di braccio di ferro per la giornata scolastica padre-figlio. All’inizio Emiliano è deciso più che mai a tirarsi indietro. Sara, tuttavia, lo fa ragionare, gli permette di superare le sue paure e lo convince ad aiutare il bambino.