Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni quarta puntata del 2 febbraio: Cate affronta i suoi genitori Giovedì 2 febbraio in onda su Rai1 l’episodio 7 e l’episodio 8, intitolati L’amore ti cambia e Le orme dei padri.

A cura di Daniela Seclì

Giovedì 2 febbraio, in prima serata, gli spettatori potranno assistere al settimo e all'ottavo episodio della serie Che Dio ci aiuti 7. La trama svela che Cate entrerà in crisi perché riceverà una visita da parte dei genitori, che non sanno ancora che non è stata accettata al Conservatorio. Anche Ludovica vivrà un momento molto complicato con sua madre e inizierà a credere che non avrebbe dovuto reputarla un modello.

La quarta puntata del 2 febbraio

Nell'episodio 7 intitolato L’amore ti cambia, Azzurra indagherà su Suor Teresa e ciò la porterà a incrociare una sua vecchia conoscenza. Emiliano e Sara, intanto, si vedono costretti a partecipare insieme a una cena di gala. Purtroppo, però, niente sembrerà andare per il verso giusto. Ludovica, contando sul sostegno di Cate, partirà per Roma, in cerca di un importante documento che potrebbe dimostrare l'innocenza di sua madre. Ad attenderla, però, ci sarà una brutta sorpresa. Scoprirà una verità che provocherà in lei un momento di crisi.

Ludovica fa i conti con la madre

Nell'episodio 8, intitolato Le orme dei padri, Sara continua a sognare di baciare Emiliano. Diventa un vero e proprio tormento per lei. Intanto, lo psichiatra fa un test del QI, ma rimane profondamente deluso dal risultato. Azzurra, vedendolo giù di morale, decide di portarlo con sé nel corso dell'ennesima indagine nella quale si è impelagata e che riguarda un suo ex allievo. Cate riceve la visita dei genitori e ciò la mette in crisi perché non sa come dire loro di non essere stata accettata al conservatorio. Ludovica può capirla, anche lei sta vivendo un momento di contrasto con la madre. Ha sempre pensato che la sua massima ambizione fosse somigliare a lei, ma ora che conosce i suoi lati più segreti, inizia a credere che non avrebbe dovuto prenderla come modello.