And Just Like That 3, un altro personaggio lascia la serie Il personaggio di Nya Wallace, interpretato da Karen Pittman, non ci sarà nella terza stagione di And Just like That. L' attrice non tornerà sul set del reboot di Sex and the City per via dei troppi impegni lavorativi.

A cura di Elisabetta Murina

Nya Wallace non ci sarà nella terza stagione di And Just like That. Karen Pittman, l'attrice che interpreta il personaggio, non tornerà sul set del reboot di Sex and the City, che racconta le storie delle protagoniste a 15 anni di distanza dall'ultima volta. A farlo sapere un portavoce du HBO Max al sito americano Hollywood Reporter.

Perché Karen Pittman non tornerà nella terza stagione di And Just Like That

Stando a quanto riporta Hollywood Reporter, l'attrice non tornerà sul set di And Just Like That per via dei troppi impegni lavorativi, che le rendono impossibile girare tre serie contemporaneamente. Pittman è infatti anche protagonista di The Morning Show, su Apple Tv, e di Forever, in uscita prossimamente su Netflix. "A causa delle realtà produttive, siamo delusi di annunciare che i conflitti di programmazione non ci permetteranno di continuare con questo personaggio come parte della terza stagione di And Just Like That", ha annunciato il programma in un comunicato. Non soltanto il personaggio di Nya Wallace, ma anche quello interpretato da Sara Ramirez ha recentemente annunciato l'addio alla produzione della serie.

Cosa sappiamo su And Just Like That 3

Il sequel di Sex and The City racconta le vite di Carrie, Miranda e Charlotte, interpretate da Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, che si destreggiano tra amore, amicizia, lavoro, 15 anni dopo la loro ultima apparizione in tv nella serie originale. Karen Pittman ha interpretato Nya nelle prime due stagioni di And Just like That: il suo personaggio si è unito allo stretto gruppo di amiche per affrontare le sfide di tutti i giorni. La terza stagione dovrebbe uscire in Italia nel 2025, sempre su Sky e in streaming su Now, anche se ancora non c'è una data precisa e non si hanno informazioni certe a riguardo.