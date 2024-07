“SpongeBob è autistico, questo è il suo superpotere”, la rivelazione del doppiatore Tom Kenny

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Tom Kenny è la voce originale del personaggio di SpongeBob nell'omonima serie di Nickelodeon. Ospite dell'evento Motor City Comic Con, a Detroit, il doppiatore ha risposto ad alcune domande dei fan, svelando un "superpotere" della famosa ‘spugna gialla' che ha appassionato milioni di fan,

La rivelazione di Tom Kenny, doppiatore di SpongeBob

Nel corso dell'evento Motor City Comic Con, Tom Kenny ha risposto ad alcune domande dei fan. Una di queste, che ha fatto in breve il giro dei social, riguardava l'autismo. Il doppiatore, a riguardo, ha rivelato: "Anche SpongeBob è un po' nello spettro (autistico, ndr) come personaggio. Era la prima volta che mi veniva posta questa domanda: una persona che era nello spettro è venuta da me e me lo ha chiesto. Io ho risposto ‘Certo, è il suo superpotere".

"L'ideatore ha fatto un ottimo lavoro"

In realtà, non è la prima volta che Kenny affronta l'argomento riguardante la neurodivergenza del personaggio. Già nel 2012, aveva parlato del tema nel podcast WTF with Marc Maron: "Non so cosa ci sia in quello show che parli ai bambini che sono nello spettro autistico, ma più di altri cartoni animati… perché SpongeBob, come personaggio, è un po' autistico, ossessionato dal suo lavoro, molto laborioso, si appassiona davvero a qualcosa". In passato, intervistato da Entertainment Weekly, aveva anche svelato di essersi sentito in un certo senso vicino a SpongeBob: "Steve (Hillenburg, l'ideatore ndr)ha fatto un ottimo lavoro. Era tutto perfetto. Ho detto: ‘Oh, conosco questo ragazzo. Posso incarnare questo ragazzo'. Sento che c'è un DNA condiviso tra me e questo personaggio".