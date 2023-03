A che ora esce LOL 3, le nuove puntate della terza stagione su Amazon Prime Video Su Amazon Prime Video arriva la terza stagione di Lol-Chi ride è fuori: i primi quattro episodi sono disponibili in streaming sulla piattaforma streaming a partire dal giovedì 9 marzo.

A cura di Elisabetta Murina

Su Amazon Prime Video arriva la terza stagione di Lol-Chi ride è fuori: i primi quattro episodi sono disponibili in streaming sulla piattaforma a partire dal giovedì 9 marzo. Gli atri due invece arriveranno il 16 marzo e permetteranno così al pubblico di scoprire il vincitore di questa edizione. Alla conduzione, ancora una volta, Fedez affiancato da Frank Matano. Maccio Capatonda sarà lo special guest. I concorrenti in gara sono sempre dieci, che si sfideranno nella difficile impresa di non ridere per aggiudicarsi così il montepremi finale. A che ora escono quindi le prime puntate di Lol 3 in streaming?

A che ora esce LOL 3

È probabile che anche per LOL 3, Amazon Prime Video seguirà le orme delle precedenti stagioni e quindi renderà disponibili sulla piattaforma i primi episodi poco dopo lo scoccare della mezzanotte, vale a dire non appena inizia la giornata di giovedì 9 marzo. Gli abbonati della piattaforma potranno così guardare gli episodi fin dalle prime ore della mattina, e anche pubblicare qualche spoiler sul contenuto.

Il cast di Lol 3

Quando escono gli ultimi episodi su Amazon Prime Video

I primi episodi di Lol 3 sono disponibili su Amazon Prime Video a partire da giovedì 9 marzo. Tutti gli abbonati alla piattaforma streaming potranno così vedere la nuova stagione dello show che, quest'anno, vede nel cast personaggi come Herbert Ballerina, Fabio Balsamo dei The Jackal, Nino Frassica e tanti altri. Gli ultimi tre episodi invece saranno disponibili alla visione a partire dalla settimana successiva, quindi dal 16 marzo 2023, sempre sulla piattaforma.