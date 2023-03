LOL: Chi ride è fuori, i segreti del set della terza stagione Dal 9 marzo 2023 sono disponibili su Prime Video i nuovi episodi della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori che coinvolge per sei ore dieci comici professionisti in un nuovo set televisivo.

Il cast di LOL 3

Il comedy show Original di Prime Video, LOL: Chi ride è fuori, è giunto alla terza stagione. Dopo il successo delle prime due stagioni, l'esilarante sfida tra dieci comici nel tentativo di non ridere è disponibile dal 9 marzo con i primi quattro episodi e dal 16 marzo con gli ultimi due in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Fedez e Frank Matano tornano come giudici del programma che vede sfidarsi a colpi di battute Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

Il poster di LOL Stagione 3

Le nuove puntate della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori sono già disponibili in esclusiva su Prime Video. Il comedy show da record svela i diversi stili comici di alcuni dei più famosi professionisti della risata in Italia. Per sei ore consecutive i dieci concorrenti cercheranno di strappare un sorriso senza mai cedere loro stessi alla risata. Stand-up, improvvisazioni, battute e commedia fisica dei concorrenti di LOL 3 si esprimono all'interno di uno studio televisivo che cambia ad ogni stagione nell'allestimento.

Una scena di LOL 3 con Marta Filippi

Il set di LOL è sempre ricco di arredi contemporanei e molto colorati. Tra tubi, poltrone a forma di cubo di Rubik e tappeti geometrici, nel nuovo allestimento spicca un divano che assomiglia al Boa, disegnato dai fratelli Fernando e Humberto Campana per Edra. Il divano, di colore blu, è concepito come un ampio nido intrecciato e morbido in cui il corpo umano si può abbandonare al comfort.

Boa di Fernando e Humberto Campana per Edra

Boa di Fernando e Humberto Campana per Edra è un invito a sperimentare le infinite posizioni che il corpo umano può assumere sopra e all'interno dei 120 metri di tubolare elastico che compongono l'iconico divano. La scelta del velluto rende l'arredo più confortevole e luminoso.

Karelia di Zanotta

Un altro arredo iconico presente sul set della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori è la poltrona

Karelia disegnata da Liisi Beckmann negli anni Sessanta e riprodotta oggi da Zanotta. L'arredo

pop anticonformista è un simbolo di libertà grazie alla sua assenza di struttura e il suo design a onde morbide di poliuretano espanso, che si ispirano alla Repubblica di Carelia, in Finlandia, terra di origine della sua designer Liisi Beckmann.