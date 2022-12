Emily in Paris torna su Netflix: pied de poule e frange per annunciare l’uscita della terza stagione Emily in Paris sta per tornare, il prossimo 21 dicembre su Netflix arriveranno le puntate della terza stagione. Ad annunciarlo è stata la protagonista Lily Collins con la prima locandina, nella quale appare adorabile in pied de poul e con le frange.

A cura di Valeria Paglionico

Emily in Paris è una delle serie di Netflix più amate, racconta le avventure dell'americana Emily Cooper che, dopo uno stage nel settore fashion a Parigi, rimane così ammaliata dalla città da decidere di rimanerci per tutta la vita. Le prime due stagioni hanno raggiunto un incredibile successo e ora sta arrivando anche il terzo capitolo della saga. Nelle ultime ore sia la protagonista Lily Collins che la pagina Instagram ufficiale della serie hanno condiviso le prime foto realizzate sul set, annunciando che le nuove puntate ci faranno compagnia nel periodo natalizio, visto saranno disponibili sulla piattaforma di streaming a partire dal prossimo 21 dicembre.

Lily Collin in black&white nella locandina

Uno dei dettagli più apprezzati della serie Emily in Paris? Tutti i personaggi, prima tra tutti la protagonista Emily, curano i loro look nei minimi dettagli. A giudicare dalla locandina rilasciata per il lancio della terza stagione, il telefilm sarà ancora una volta all'insegna del glamour. Lily Collin, alias Emily Cooper, si è lasciata immortalare in versione diva sullo sfondo della Tour Eiffel con indosso un adorabile completino pied de poul, per la precisione un modello con top, shorts e giacca coordinati. Il blazer, in particolare, ha le maniche a tre quarti tempestate di frange svolazzanti. Sandali col tacco a spillo, rossetto rosso e chignon in pieno stile francese: di sicuro Emily riserverà ancora una volta moltissime sorprese ai fan in fatto di scelte fashion.

Mindy

I look dei protagonisti di Emily in Paris

Anche gli altri protagonisti di Emily in Paris non sono stati da meno in fatto di stile nella locandina della nuova stagione. Se da un lato Gabriel e Alfie sono rimasti fedeli ai loro look "tradizionali", il primo casual con jeans e sneakers, il secondo col classico completo gessato, dall'altro le donne della serie hanno dato il meglio di loro. Mindy Chen, la migliore amica della protagonista, è apparsa adorabile con pantaloni palazzo e crop top black&white abbinati a una giacca corta da biker in verde mela. Camille ha invece preferito dei pantaloni palazzo neri con le bretelle e una camicia bianca. Chi vincerà la sfida di stile nelle nuove puntate della terza serie?