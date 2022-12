Dove è stato girato Emily in Paris 3: le location della terza stagione della serie Netflix È arrivata la terza stagione di Emily in Paris su Netflix che trova come protagonista, oltre Lily Collins nel ruolo di Emily Cooper, la romantica Parigi ma anche altre location in Francia.

A cura di Clara Salzano

Emily in Paris 3

Su Netflix è disponibile dal 21 dicembre 2022 la terza stagione di Emily in Paris. La serie segue le avventure di una giovane donna del Mid-West che si è trasferita a Parigi da Chicago. La terza stagione, le cui riprese sono iniziate a giungo 2022, mostra Emily, dopo un anno dal trasferimento, di fronte a importanti scelte di vita lavorativa e amorosa. Parigi resta una delle grandi protagoniste di Emily in Paris, oltre Lily Collins nel ruolo di Emily Cooper, ma la serie ideata da Darren Star si sposta anche altrove in Francia nella terza stagione.

Emily in Paris a Parigi

I luoghi della serie a Parigi

Le riprese di Emily in Paris si sono concentrate per la maggior parte a Parigi con i suoi antichi palazzi e i romantici ponti. La protagonista della serie lavora per un'importante agenzia di pubbliche relazioni francese, Savoir, che ha sede a Place de Valois, nel 1° Arrondissement di Parigi, proprio sopra la Galerie Patrick Fourtin. Emily e i suoi colleghi dell'agenzia Savoir frequentano inoltre regolarmente l'accogliente Bistrot Valois in Place de Valois.

L’agenzia Savoir nella terza stagione della serie

L'appartamento di Emily Cooper nella serie si trova in un pittoresco palazzo di Place de l'Estrapade, sulla Rive Gauche de la Senna. La protagonista fa sporto nel famoso Jardin du Luxembourg e incontra spesso l'amica Mindy nei giardini paesaggistici del Palais Royal in Rue de Valois.

Emily in Paris ai giardini

Il ristorante di Gabriel, l'amore di Emily nelle precedenti stagioni, che si chiama Les Deux Comperes, in realtà è un tradizionale bistrot italiano vicino a Place de l'Estrapade. Nella terza stagione di Emily in Paris si riconoscono inoltre vari luoghi iconici della capitale francese come Place des Vosges con i suoi caffè, le gallerie d'arte e gli artisti di strada; il Cafe de Flore su Boulevard Saint-Germain.

Emily con le amiche seduta a un cafè parigino

Il Cafe de la Nouvelle Mairie in Rue des Fosses Saint-Jacques è uno dei preferiti di Emily e della sua amica Mindy. Si vede anche l’imponente Palais Garnier, monumento storico di Francia costruito tra il 1861 e il 1875, in cui Emily si reca ad assistere allo spettacolo de Il lago dei cigni. Si vede la Tour Eiffel in varie inquadrature della serie e la Senna con i suoi ponti è spesso presente in varie scene della terza stagione di Emily in Paris.

Emily nel sud della Francia

Le altre location di Emily in Paris in Francia

Se nella seconda stagione Emily si recava a Saint Tropez e in altri magnifici luoghi della Francia, anche nella terza stagione assistiamo a scene realizzate fuori Parigi. Le riprese sono state realizzate infatti anche in altre location francese come la Provenza, con i suoi celebri campi di lavanda, la Valle della Loira con i suoi castelli e i lussuosi alberghi con piscina della Costa Azzurra, nel sud della Francia.