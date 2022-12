Come fa Emily in Paris a permettersi tutti quei vestiti firmati? La risposta di Lily Collins Il 21 dicembre è uscita su Netflix la stagione 3 di Emily in Paris. Finalmente l’attrice protagonista ha svelato il segreto del guardaroba infinito del suo personaggio.

Questo Natale si torna a Parigi: mercoledì 21 dicembre 2022 è uscita su Netflix la terza stagione della serie Emily In Paris, incentrata sulle vicende di una giovane pubblicitaria americana in trasferta nella capitale francese. La serie tv è ambientata nel mondo della moda e del lusso e la protagonista (interpretata da Lily Collins) ha conquistato i cuori delle fashion victim con un guardaroba colorato e glamour che segue le tendenze più sfavillanti del momento. Molti però si sono chiesti: come fa una giovane professionista a permettersi un armadio pieno di capi firmati e abiti di haute couture?

Lily Collins spiega da dove arriva il guardaroba di Emily Cooper

Sappiamo che Emily Cooper lavora nel marketing, ma davvero può permettersi un appartamento a Parigi, cene nei più bistrot, locali alla moda e un guardaroba fresco fresco di sfilata? Finalmente la domanda che i fan si pongono da due stagioni ha trovato una risposta: è stata la stessa attrice protagonista, Lily Collins, a dare una sua personale interpretazione.

Una scena di Emily in Paris 3

"Adoro questa idea della sospensione dell'incredulità – ha spiegato l'attrice ai microfoni di WWD – Mi piace pensare che lei e la sua coinquilina Mindy abbiano un gigantesco magazzino di vestiti che condividono, o forse Emily noleggia i suoi capi". Non sarebbe assurdo: il fashion rental è un fenomeno che ha conquistato moltissimi appassionati di moda e sempre più piattaforme permettono di noleggiare abiti e borse per qualche settimana, in modo da avere un guardaroba sempre nuovo a piccoli prezzi.

Lily collins in Emily In Paris 3

Come cambia lo stile di Emily nella terza stagione

Lily Collins ha anche spiegato che in questa stagione vedremo un'Emily più matura e sofisticata. Si ispira a amici e colleghi ed è diventata un po' più parigina nelle abitudini quotidiane, così come nello stile. Il guardaroba della protagonista questa volta è stato curato da Marylin Fitoussi, costumista che ha sostituito la leggendaria Patricia Field. Nella stagione 3 iniziamo a vedere un'evoluzione di stile di Emily Cooper: gli abiti sono sempre colorati e audaci, ma iniziano a riflettere la sua nuova maturità. Non a caso, è anche più sostenibile: molti dei pezzi usati, ha spiegato la costumista, sono vintage e provengono da mercatini dell'usato.