Emily in Paris, Lily Collins non si è tagliata i capelli da sola: “Così è iniziata l’era della frangia” Nella prima scena di Emily in Paris 3 si vede la protagonista mentre taglia da sola la frangia, cambiando radicalmente look. Le cose, però, non sono andate davvero così e a rivelarlo è stata l’attrice Lily Collins.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche giorno su Netflix è arrivata la terza attesissima stagione di Emily in Paris, la serie che racconta le avventure dell'americana Emily Cooper dopo il trasferimento nella capitale francese. A interpretarla è sempre l'attrice Lily Collins, che per l'occasione ha pensato bene di cambiare drasticamente look. Nelle scene iniziali della prima puntata la si vede in bagno mentre si taglia da sola la frangia, così da aggiungere un tocco sbarazzino alla sua immagine e soprattutto da fare qualcosa di materiale per superare un "trauma", ovvero l'amore non corrisposto del vicino Gabriel. La verità, però, è ben diversa: la star non ha puntato sul "fai da te" per rivoluzionare l'acconciatura.

Il nuovo hair look di Lily Collins

La terza stagione di Emily in Paris comincia con la protagonista che taglia da sola la frangetta e da quel momento in poi in tutte le puntate sfoggia un hair look ispirato a Jane Birkin. A dispetto di quanto mostrato, però, quella nuova acconciatura è nata in modo tutt'altro che casuale e l'attrice Lily Collins lo ha rivelato sui social nelle ultime ore. Ha condiviso un breve video in cui si è mostrata tra le grinfie del parrucchiere di fiducia, l'hairstylist professionista Gregory Russell, mentre ci dava un taglio netto. Sebbene non abbia modificato le lunghezze, ha sfoltito i ciuffi frontali e ha messo in atto una trasformazione glamour con un'adorabile frangetta a tendina.

Lily Collins mentre taglia la frangia

Com'è nata la frangia di Emily in Paris

"Non esattamente una frangetta "da trauma". A differenza di Emily, non l'ho tagliata io! Grazie mille al maestro Gregory Russell per avermi introdotto nella mia era della frangia e aver dato il via a un "nuovo viaggio" per i capelli di Emily", sono state queste le parole con cui Lily Collins ha descritto l'improvviso cambio look.

Lily Collins con la frangia in Emily in Paris

Mantella di raso rosa per non sporcare i vestiti con i capelli tagliati, viso acqua e sapone ed espressione non poco preoccupata: sebbene si tratti solo di una frangia, per l'attrice è stato non poco traumatico modificare il suo hairstyle. Il risultato, però, è stato impeccabile e sia in versione Emily che in versione Lily è meravigliosa è trendy.