Kate Middleton allo stadio con il cappotto pied de poule: il look nasconde un doppio omaggio I principi di Galles William e Kate hanno assistito alla partita di rugby tra Inghilterra-Galles al torneo Sei Nazioni: il look ancora una volta è stato scelto per un tenero ricordo.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una principessa alla partita di rugby: Kate Middleton ha assistito, insieme al marito William, al torneo di rugby Sei Nazioni tra Inghilterra e Galles. La principessa di Galles è apparsa al Principality Stadium di Cardiff in versione ‘tifosa' con un look bicolor che conteneva un doppio omaggio: uno alla sua squadra e uno alla sua icona di stile, lady Diana.

Kate Middleton sfoggia il cappotto pied de poule

I principi sono arrivati allo stadio di Cardiff in qualità di mecenati dello sport e, oltre a guardare il match dagli spalti, hanno incontrato i giocatori delle due squadre negli spogliatoi. Curiosità: William e Kate ‘tifavano' per squadre opposte, pur mantenendo il loro celebre aplomb. Il principe infatti è patrono della Welsh Rugby Union dal 2016, mentre la moglie Catherine è patrona della Rugby Football League inglese. Non a caso, ha scelto un look sui toni del bianco e del rosso, i colori della ‘rosa' inglese. Kate Middleton indossava un cappotto doppiopetto pied de poule rosso e bianco di Catherine Walker con bottoni smaltati abbinato a stivaletti alla caviglia neri di Aquatalia.

Kate Middleton con un cappotto Catherine Walker

La principessa ha indossato collant, guanti e dolcevita per difendersi dal freddo e ha limitato i gioielli all'anello di fidanzamento e a un paio di semplici orecchini Mappin&Webb. Ha ripreso i colori del cappotto nella borsa, una piccola tracolla bianca firmata Mulberry.

Kate Middleton in Catherine Walker con una borsa Mulberry

Kate Middleton copia il look di lady Diana

I colori del look di Kate Middleton, quindi, sono un omaggio alla squadra che patrocina, ma l'outfit nasconde un omaggio più sentimentale. Ancora una volta, infatti, l'ispirazione arriva dall'altra principessa di Galles, lady Diana Spencer. In particolare, il cappotto pied de poule di Kate Middleton si ispira a un famoso look del 1990 firmato Moschino: un tailleur con giacca rossa e gonna bianca e nera indossato per il battesimo della principessa Eugenie con un cappello rosso.