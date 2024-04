video suggerito

Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist ospiti di Che tempo che fa: “Torniamo sul Nove con star mondiali” Che tempo che fa torna sul Nove in grande stile dopo la pausa. Ospiti Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Fabio Fazio è pronto a tornare sul Nove con Che tempo che fa, dopo la pausa dovuta alle feste pasquali. Per l'occasione, il conduttore ha previsto una parata di star. Nella puntata di domenica 14 aprile, infatti, ci saranno gli ospiti Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist. I tre attori sono protagonisti del film Challengers nei ruoli di Tashi Duncan, Art Donaldson e Patrick, tre tennisti il cui destino sembra essere indissolubilmente legato. Non resta che attendere domenica 14 aprile per assistere all'intervista.

Fabio Fazio annuncia gli ospiti di Che tempo che fa

Sui profili social del programma Che tempo che fa, l'annuncio degli ospiti che impreziosiranno la puntata di domenica 14 aprile. Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck hanno deciso di tornare in grande stile. Sui social l'annuncio delle interviste della puntata:

Una straordinaria esclusiva: domenica per il ritorno di Che Tempo Che Fa avremo la star mondiale Zendaya, insieme a Josh O'Connor e Mike Faist, protagonisti di Challengers.

Domenica dalle ore 19.30 sul Nove.

Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist il 14 aprile a Che tempo che fa

Dunque, domenica 14 aprile, i tre attori saranno tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa. Sono i protagonisti del film Challengers. Zendaya interpreta Tashi Duncan, Josh O'Connor interpreta Patrick, Mike Faist interpreta Art Donaldson. Nel film diretto da Luca Guadagnino, Zendaya interpreta la tennista Tashi Duncan. La trama racconta il suo rapporto con i tennisti Art e Patrick. Purtroppo, la carriera di Tashi si interrompe quando ha un grave infortunio al ginocchio. Decide di restare nell'ambito del tennis come allenatrice di Art, che nel frattempo è diventato suo marito. La vita la sorprenderà quando iscriverà il marito Art al Challenge Tour e in quella competizione, l'uomo dovrà scontrarsi con Patrick, ex fidanzato della tennista.