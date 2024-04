video suggerito

Zendaya a Che tempo che fa: "Bellissimo vedere Sinner dal vivo", poi la frecciatina di Fazio a Tom Holland Zendaya ospite di Che tempo che fa, nella puntata trasmessa domenica 14 aprile. Le dichiarazioni dell'attrice presente in studio con Josh O'Connor e Mike Faist.

A cura di Daniela Seclì

Zendaya è stata ospite di Fabio Fazio, nella puntata di Che tempo che fa trasmessa domenica 14 aprile. Con lei anche Josh O’Connor e Mike Faist. I tre attori hanno preparato il film Challengers diretto da Luca Guadagnino. Zendaya ha anche avuto modo di raccontarsi. L'attrice è fidanzata con Tom Holland, con il quale ha recitato nel film Spider-Man. Prima che l'attrice andasse via, Fabio Fazio le ha donato delle gardenie. Zendaya ha fatto sapere che è il suo fiore preferito e Fazio di rimando: "Spider-Man ti regala le gardenie?". La replica di lei: "Spero che mi stia guardando".

Cosa ha detto Zendaya su Sinner

Zendaya ha spiegato che nonostante nel film Challengers sembri una campionessa di tennis, in realtà non è poi così brava in questo sport: "Prima di questo film non mi sono mai occupata di tennis, ora ne sono ossessionata. Non sono brava, ma nel film abbiamo avuto un ottimo regista che mi ha fatto sembrare molto in gamba". Così, Fabio Fazio ne ha approfittato per chiederle conto dell'errore arbitrale che avrebbe penalizzato Jannik Sinner durante la semifinale a Montecarlo. L'attrice ha detto di non aver notato quel momento pur essendo presente, ma ha aggiunto: "È stato bellissimo vedere di persona Sinner, però sono così incapace con il tennis che mi sembrano tutti capaci, non riesco a dare un giudizio".

Il successo raggiunto da giovane e l'ispirazione dei suoi genitori

Zendaya ha anche raccontato come è riuscita a gestire il successo ottenuto in tenerissima età: "Cominciando a capire chi sono come giovane donna e avendo una famiglia che mi sostiene tantissimo, sono riuscita a cavarmela". L'attrice ha anche dichiarato di ritenere i suoi genitori una fonte di grande ispirazione e di provare affetto nei confronti del pubblico che l'ha vista crescere: "Io e il mio pubblico siamo cresciuti insieme, sono grata di questa cosa. Per me è davvero speciale".

Il ruolo di Rue in Euphoria

Zendaya, infine, ha parlato del ruolo di Rue in Euphoria, che ritiene sia stato un personaggio importante per tantissimi giovani: "Ha fatto parte del viaggio di guarigione di tante persone, con Euphoria molti ragazzi sono riusciti a esprimere le loro emozioni, è stato un onore". E ha continuato: "È uno dei doni più belli mai ricevuti: è collegata a tantissimi giovani, è riuscita a comunicare con loro. È una delle cose che mi ha dato più soddisfazione".