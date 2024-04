Vladimir Luxuria saluta Alvin: “Un grandissimo inviato dell’Isola dei Famosi, un grande bacio a lui”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

È partita L'Isola dei Famosi. La nuova edizione del reality di Canale 5 arriva in una veste totalmente rivoluzionata, dalla conduzione agli opinionisti, fino agli inviati in Honduras. Quest'anno non c'è Alvin, volto storico del programma, che ha lasciato spazio a Elenoire Casalegno. Un addio, quello di Alvin, che non è stato spiegato con una motivazione precisa, ma che dipende probabilmente dalla necessità di un cambio di passo per la sua carriera.

Vladimir Luxuria ringrazia Alvin

Nel corso della prima puntata è arrivato anche il saluto ad Alvin di Vladimir Luxuria, nuova conduttrice del reality al posto di Ilary Blasi: "Un grandissimo inviato dell'Isola dei famosi, tante edizioni fatte, ci siamo sentiti. Un grande bacio a lui, ciao Alvin". In effetti, nel corso delle ultime edizioni Alvin si era dimostrato una presenza fondamentale per i meccanismi del reality, anche e soprattutto per leiinterazione con Ilary Blasi. Sostituirlo non sarà semplice ed Eleonoire Casalegno è attesa da un compito complesso.

Il saluto per Ilary Blasi

Non solo Alvin, tra i pensieri di Vladimir Luxuria in questa prima puntata dell'Isola dei Famosi 2024 c'è stato quello, immancabile, per Ilary Blasi, con cui aveva lavorato nelle ultime due edizioni da opinionista. In apertura di puntata, un pò emozionata, Luxuria ha raggiunto il centro dello studio ringraziando il pubblico per il caloroso benvenuto. "Anche per me è un pò una prova, sono la prima naufraga dell'Isola dei Famosi", ha esordito. Poi ha aggiunto: "Mi piacerebbe trasmettervi le stesse emozioni che sento io quanto sento la sigla e vedo quest'isola. Sarà un film meraviglioso e questo è solo il primo capitolo"

Quindi Luxuria ha aggiunto: "Saluto Simona Ventura, naufraga con me nel 2008, Nicola Savino, con cui sono stata inviata, Alessia Marcuzzi che mi ha voluta come opinionista". Infine un ringraziamento speciale a Ilary Blasi, conduttrice dello scorso anno, che l'ha incoraggiata per questa avventura: "Dulcis in fundo la mia amica, ieri ci siamo sentite, so che ci guarda dal divano. Grazie per le belle parole che mi hai detto di incoraggiamento".