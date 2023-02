The Voice Senior 3 doppia Fosca Innocenti, lo show musicale di Antonella Clerici è il più amato Sono 4.065.000 spettatori gli italiani che si sono sintonizzati con l’appuntamento di The Voice Senior 3. Quello di Rai 1 è un contenitore appagante, che si conferma il programma più visto nella prima serata del venerdì, di contro alla fiction Mediaset con Vanessa Incontrada e Francesco Arca.

A cura di Giulia Turco

The Voice Senior 3 si conferma il programma più visto nella prima serata di venerdì 3 febbraio. Oltre 4 milioni di spettatoti sintonizzati su Rai 1 per seguire l’appuntamento musicale condotto da Antonella Clarici, volto di punta della rete, mentre la seconda stagione di Fosca Innocenti su Canale 5 continua a sottostare.

Lo show di Antonella Clerici più amato della fiction con Vanessa Incontrada

Sono 4.065.000 spettatori pari al 24.6% di share gli italiani che si sono sintonizzati su Rai 1 per la serata con The Voice Senior 3, il programma più scelto dal pubblico. Ad accendere la serata canora, che ha come obiettivo quello di dar voce a tutti gli aspiranti artisti che non hanno mai trovato la gloria sul palco, la sorpresa di Minnie Minoprio, dea della tv anni Sessanta e Settanta che si è esibita sul palco.

Quello di Rai 1 è un contenitore appagante, che regala la leggerezza confortevole adatta ad una prima serata arricchita da una giuria amatissima composta da Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Berté e i Ricchi e Poveri. The Voice Senior continua a lasciare “le briciole” a Vanessa Incontrada e Francesco Arca, che hanno incollato al video 2.337.000 spettatori con uno share del 14%, risultati buoni ma forse non abbastanza soddisfacenti per una delle fiction sulla quale Mediaset ha investito di più di tutta la stagione.

Gli ascolti sul resto delle reti generaliste

Su Rai2 N.C.I.S. è scelto da 837.000 spettatori (4.1%), mentre N.C.I.S. Hawai’i da 601.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 I mercenari 3 ha raccolto 1.259.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Quei due: Edda e Galeazzo Ciano è seguito da 489.000 spettatori con il 2.6%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.119.000 spettatori (7.6%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 726.000 spettatori e il 5.1%. Su Tv8 Cucine da Incubo segna 454.000 spettatori (2.6%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è visto da 660.000 spettatori (3.4%).