The Voice Senior cresce e supera i 4 milioni di spettatori, battuta la fiction Fosca Innocenti The Voice Senior cresce negli ascolti tv e sfonda il muro dei 4 milioni di spettatori nella puntata andata in onda venerdì 20 gennaio. Un successo per la squadra del talent show di Rai1 condotto da Antonella Clerici.

A cura di Stefania Rocco

È Rai1 a incassare la vittoria negli ascolti tv del prime time di venerdì 20 gennaio. A convincere il pubblico è stata la seconda puntata di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici. Come già accaduto per Boomerissima qualche giorno fa, anche in questo caso i risultati della seconda puntata vanno in controtendenza rispetto a quanto accade di solito. Gli ascolti di The Voice Senior sono riusciti a superare la puntata d’esordio che, in genere, beneficia dell’effetto curiosità. Il risultato già notevole della scorsa settimana è stato migliorato 7 giorni dopo, con lo show che è riuscito a sfondare il muro dei 4 milioni di spettatori.

The Voice Senior quasi al 24% di share

Nella prima serata di venerdì 20 gennaio, Rai1 con The Voice Senior ha tenuto di fronte allo schermo 4.032.000 spettatori con il 23.8% di share. Funziona la formula del programma e risulta essere vincente la giuria composta da Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri. Cala ancora la seconda stagione della fiction di Canale5 Fosca Innocenti che conclude la serata con 2.512.000 spettatori con uno share del 14.4%.

Gli ascolti tv di venerdì 20 gennaio 2023

Vediamo adesso cos’è accaduto sulle altre reti. La sfida tra le ammiraglie la sfida si è conclusa con il netto vantaggio di Rai1 su Canale5. Su Rai2 N.C.I.S. è stato seguito da 879.000 spettatori con il 4.2% di share, mentre N.C.I.S. Hawai’i da 555.000 spettatori con il 3% di share. Risultati simili per Rai3 che con Viareggio 1969 ha totalizzato 498.000 spettatori con il 2.5% di share. Va decisamente meglio sulle reti minori di Mediaset. Italia1 con Mechanic: Resurrection ha fatto registrare 1.317.000 spettatori con il 6.7% di share mentre Rete4 con Quarto Grado si impone come terza rete della serata con 1.267.000 spettatori e l’8.4% di share. Su La7 Propaganda Live ha interessato 851.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Tv8 Cucine da Incubo ha intrattenuto 366.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è stato visto da 686.000 spettatori con il 3.5% di share.