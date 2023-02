Minnie Minoprio a The Voice Senior 3, Angelo Sotgiu: “Ero innamorato di te, non te l’ho mai detto” Tra gli aspiranti concorrenti di The Voice Senior 3 c’è anche un personaggio assai noto della tv italiana, ovvero Minnie Minoprio. La showgirl si presenta sul palco scatenando l’entusiasmo e la sorpresa dei coach.

A cura di Ilaria Costabile

Una sorpresa attende i giudici di The Voice Senior nella puntata di venerdì 3 febbraio: come concorrente dello show di Rai1, si presenta alle Blind Audition un personaggio più che noto della televisione italiana, ovvero Minnie Minoprio. La sua voce conquisterà i coach che, però, non riconosceranno subito con chi hanno a che fare.

L'esibizione di Minnie Minoprio

Una vera e propria dea della tv degli Anni Sessanta e Settanta, Minnie Minoprio, raggiunge la popolarità accanto a Fred Bongusto nella trasmissione "Speciale per noi", dove accompagnava il cantante nella sigla diventata iconica, dal titolo "Quando mi dici così" dove la showgirl si dilettava in ammiccamenti e sorrisi al suo partner oltre che al pubblico. Tante le vesti che ha indossato negli anni in cui è stata in tv, sebbene la sua prima passione sia sempre stata la musica, tanto è vero che inizia la sua carriera proprio come cantante jazz. Ed è per questo che si presenta a The Voice Senior, all'età di 80 anni, assecondando il suo primo amore artistico e si diletta in una esibizione a dir poco strabiliante, accompagnata dal marito che la guarda commosso.

Le reazioni dei coach e la dichiarazione di Angelo Sotgiu

I primi a girarsi, dopo averla sentita cantare, sono i Ricchi e Poveri che subito la riconoscono e la applaudono. Poco dopo si gira anche Gigi D'Alessio, seguito da Clementino e infine anche Loredana Bertè fa ruotare la sua sedia. Tutti sono entusiasti nel vedere Minni Minoprio sul palco, tanto che qualcuno si chiede se sia in gara o sia un ospite: "Non solo una grande ballerina, ma anche una grande cantante" esordisce Angelo Sotgiu, a cui si accoda D'Alessio: "Un mito, un mito degli Anni settanta".

Leggi anche Morta Claudia Arvati, finalista di The Voice Senior e corista storica di Claudio Baglioni

La cantante, quindi, prende parola: "Che piacere, che emozione, sono emozionatissima. Avevo tanta nostalgia di voialtri, molti di voi avete cominciato con me, con Loredana abbiamo navigato all'inizio". Ma è Angelo Sotgiu ad esprimere un desiderio, chiedendo di riprodurre insieme a lei lo sketch con Fred Bongusto e poi aggiunge: "Ero sempre innamorato di te", "Anche io" risponde Minnie e il cantante dei Ricchi e poveri continua: "Però non ce lo siamo mai detto".

Chi ha scelto Minnie Minoprio come coach

Infine, poiché sono stati in quattro a girarsi, è Minnie Minoprio a dover decidere con chi proseguire il suo percorso nello show di Rai1 e la sua scelta ricade sul più giovane dei coach, ovvero Clementino: