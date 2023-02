The Voice Senior 3 e Coppa Italia Roma-Cremonese, chi ha vinto agli ascolti tv Tra The Voice Senior 3 e la Coppa Italia Roma- Cremonese, in prima serata mercoledì 1 febbraio 2023, ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La prima serata di mercoledì 1 febbraio ha visto sfidarsi in programmazione sulle varie reti, contenuti completamente diversi l'uno dall'altro che, infatti, hanno catturato in percentuali diverse il pubblico a casa. A conquistare il primo posto sul podio degli ascolti televisivi è stata la terza puntata di The Voice Senior 3 che continua a confermarsi come uno dei programmi più apprezzati della rete ammiraglia Rai, sfiorando quasi i 4 milioni di telespettatori.

In seconda posizione, invece, troviamo la partita di Coppa Italia tra Roma e Cremonese, che comunque ha generato non poca attenzione nel pubblico. Finale di stagione non brillante, invece, per La Porta Rossa su Rai2, la fiction arrivata alla sua terza stagione, ha superato gli ascolti della precedente puntata, ma tenendosi sulla media stagionale che ha sfiorato, solo all'esordio il milione e mezzo.

Ascolti tv mercoledì 1 febbraio 2023

Nella serata di ieri, mercoledì 1 febbraio 2023, su Rai1 – dalle 21.35 alle 0.00 – la terza puntata di The Voice Senior 3 è stata vista da 3.844.000 spettatori segnando il 22% di share. Su Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Roma-Cremonese è stata la scelta di 3.503.000 spettatori segnando il 17% di share. Su Rai2 la puntata finale della fiction La Porta Rossa ha raccolto davanti al video 1.341.000 spettatori registrando il 6.9% di share.

Su Italia 1 Nanny Mcphee – Tata Matilda ha interessato 1.472.000 spettatori con il 7.5% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha catalizzato l'attenzione di 1.796.000 spettatori segnando uno share del 10.3% (presentazione di 12 minuti: 1.462.000 – 6.7%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata è stato seguito da 587.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide Collection ha registrato 405.000 spettatori segnando uno share del 2.8%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone ha guadagnato 457.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove il film Al Posto Tuo ha raccolto davanti al video 255.000 spettatori con l’1.3% di share.