The Voice Kids arriva in Italia, la versione under del talent show approda su Rai1 Arriverà anche in Italia “The Voice Kids”, la versione dedicata a bambini e adolescenti del noto talent show canoro di Rai1. La messa in onda delle due puntate pilota sarebbe prevista per marzo 2023.

A cura di Ilaria Costabile

Sono molti i Paesi in cui va regolarmente in onda il format "The Voice Kids", il talent show versione under del noto programma di Rai1 che ha già riscosso un certo successo nella sua versione senior e che, secondo quanto anticipato da TvBlog, potrebbe arrivare in Italia dedicato ai bambini. Secondo le prime informazioni in merito, la rete ammiraglia dal prossimo anno potrebbe accogliere lo show, e già si pensa a chi possa essere al timone della trasmissione.

La versione di The Voice dedicata ai bambini

Se il ritorno di The Voice Senior è già accertato ed è previsto per l'inizio del 2023, l'arrivo della versione dedicata ai piccoli talenti, invece, pare che sia destinata a marzo del prossimo anno, quando dovrebbero andare in onda le prime puntate pilota del progetto, in modo da capire quanto margine ci sia per continuare con la messa in onda dello show. Per quanto riguarda la conduzione, il nome più papabile è quello di Antonella Clerici, già conduttrice di successo del format per i più adulti e che, quindi, ritorna alle origini con un programma che ricorda uno degli show che in Rai hanno avuto più successo, anni e anni addietro, ovvero "Ti lascio una canzone" dove i protagonisti erano proprio i bambini. Ancora in forse, invece, è la scelta dei coach, che potrebbero essere diversi da una versione all'altra del programma.

Quando arriverà The Voice Kids

Bisogna tener conto del fatto che, da metà marzo in poi, ci sarà anche la nuova edizione de "Il Cantante Mascherato" con Milly Carlucci, pronta a portare lo show avanti per almeno un mese, per cui è ancora in forse la collocazione di The Voice Kids, sebbene la Rai abbia deciso di puntare su un programma più giovane, che possa abbracciare l'interesse anche di un pubblico diverso e che, quindi, consenta a talenti emergenti o piccoli prodigi di entrare nel mondo della musica.