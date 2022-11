Le anticipazioni della decima puntata di Amici 2022: “Due allievi eliminati dal talent show” Le anticipazioni della prossima puntata di Amici 2022 in onda domenica 20 novembre fornite da SuperGuidaTv: due allievi sarebbero stati eliminati.

A cura di Gaia Martino

Questo pomeriggio negli studi Elios di Amici di Maria de Filippi è stata registrata la puntata che andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5 la prossima domenica 20 novembre. Ospiti, sfide, la nascita di nuove coppie e, stando alle anticipazioni diffuse da SuperGuida Tv, due eliminazioni. Due allievi sarebbero stati costretti a fermare la loro corsa verso il Serale e abbandonare il talent show.

Due allievi eliminati nella prossima puntata: le anticipazioni

Stando alle anticipazioni della puntata di Amici 2022 in onda domenica 20 novembre, registrata oggi, Tommy si posizionerà primo nella classifica della gara di canto grazie al voto dell'ospite che ha giudicato la sua esibizione con il massimo dei punti, 10. Al secondo posto Wax, terza Federica. Due allievi dovrebbero invece abbandonare il talent show, si tratterebbe di Ascanio e della ballerina Claudia. Il cantante dopo essere arrivato ultimo nella classifica della sfida di canto avrebbe gareggiato contro Angelina: quest'ultima sarebbe stata la preferita dal giudice che ha visionato la sfida, Carlo di Francesco.

Nel prossimo appuntamento in studio si parlerà anche delle nuove coppie nate nel talent show: oltre Megan e Gianmarco, Maddalena e Mattia, e Wax e Claudia che avrebbero chiarito dopo essersi allontanati, anche Piccolo G e Federica hanno deciso di dare una svolta al loro rapporto intraprendendo una relazione.

Gli ospiti della puntata del 20 novembre

Domenica 20 novembre ad Amici 22, stando alle anticipazioni, ci saranno quattro ospiti. Fabrizio Moro dovrebbe essere in studio per presentare il nuovo singolo Senza di te, in uscita venerdì. Dardust sarà in studio per giudicare la gara di canto degli allievi, quella di ballo invece sarà seguita dall'ex maestro della scuola Garrison Rochelle e la ballerina Eleonora Abbagnato insieme ad Irma De Paola.