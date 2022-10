Arriva Summer job, il primo reality show italiano di Netflix Arriverà il prossimo 16 dicembre il primo reality show italiano targato Netflix, si tratta di “”Summer job”, condotto da Matilde Gioli.

A cura di Ilaria Costabile

Debutterà il prossimo 16 dicembre su Netflix un nuovo reality show, il primo realizzato da un team di italiani per la piattaforma streaming. Si tratta di "Summer job" un programma realizzato da Banijay Italia e condotto da Matilde Gioli. I protagonisti saranno ragazzi che potranno vivere un'esperienza da sogno, a costo di guadagnarsi ogni singolo benefit.

Cos'è Summer job

Sono dieci i concorrenti di questa sfida young, dove un gruppo di ragazzi dai 18 ai 23 anni saranno scelti per poter vivere una vacanza meravigliosa in Messico, sulla riviera Maya. A loro sarà concesso di divertirsi, partecipare a feste esclusive, rilassarsi in riva al mare o piscina, potendo godere di una villa da sogno, ma ciò che sono chiamati a fare è molto più impegnativo di quello che credono.

I ragazzi, infatti, dovranno cimentarsi in lavori di precisione grazie ai quali riusciranno a pagarsi la loro avventura esotica, mettendo in atto la loro prima esperienza lavorativa.

Come funziona il reality

Per raccogliere il budget necessario alla permanenza in questo posto incredibile, i ragazzi divisi in gruppi dovranno collaborare in alcune attività locali che si svolgono lungo la riviera, per le quali saranno giudicati da un supervisore che, dopo avergli indicato e mostrato le mansioni, dovrà anche stabilire la qualità del lavoro svolto.

I ragazzi si cimenteranno ogni settimana in lavori diversi, da camerieri ad assistenti al rifugio per animali, addetti alla manutenzione e al giardinaggio, chi di loro non porterà a termine il lavoro assegnato oppure lo avrà fatto non seguendo gli standard richiesti, non riceverà la busta paga e quindi sarà a rischio eliminazione. Ad accompagnarli in questo percorso ci sarà, per l'appunto, Matilde Gioli che dovrà gestire il turbinio di sensazioni, emozioni e sentimenti che vivranno i protagonisti, tra nuove amicizie, qualche amore, tante sfide e dinamiche da risolvere.