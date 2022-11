Summer Job, i concorrenti e come funziona il primo reality italiano su Netflix Arriverà il prossimo 16 dicembre il primo reality show italiano targato Netflix, si tratta di ”Summer job”, condotto da Matilde Gioli che dovrà supportare i dieci concorrenti nella loro prima esperienza lavorativa.

A cura di Ilaria Costabile

A partire dal 16 dicembre arriva su Netflix "Summer job" il primo reality show italiano che compare sulla piattaforma streaming. La conduzione delle otto puntate è stata affidata all'attrice Matilde Gioli, che dovrà accompagnare i dieci concorrenti, tra i 18 e i 23 anni, ad affrontare la loro prima esperienza lavorativa. Il programma è stato girato in Messico.

Il cast di Summer Job: i nomi e le foto dei concorrenti

Sono dieci i concorrenti di questa sfida young, un gruppo di ragazzi dai 18 ai 23 anni che sono scelti per poter vivere una meravigliosa esperienza in Messico, dove si cimenteranno con il loro primo lavoro. I nomi dei prescelti sono: Angelica, Gian Marco, Lavinia, Marina, Matthias, Melina, Pietro, Pit, Samuele e Sofia, accompagnati da Matilde Gioli, che li guiderà e supporterà nel superare le numerose sfide che dovranno affrontare durante la loro "vacanza".

Angelica

Angelica, concorrente Summer Job

Ha 21 anni ed è pugliese. Le piace molto la moda e, infatti, ama distinguersi dalle altre ragazze con la sua forte personalità.

Gian Marco

Gian Marco, concorrente Summer Job

Ha 22 anni, è sardo ma vive a Milano, dove si è appena laureato in Fashion Design. I suoi amici lo chiamano “Il Baronetto” o “Briatore”. Si definisce un amante del bello.

Lavinia

Lavinia, concorrente Summer Job

Lavinia ha 19 anni e vive da sola a Milano. Dopo il liceo ha deciso di prendersi un anno per decidere cosa fare da grande.

Marina

Marina, concorrente Summer Job

Ha 20 anni e ha origini filippine. Sta vivendo il suo anno sabbatico da quasi due anni. Se dovesse riassumere la sua vita in tre parole sarebbero queste: aperitivi, viaggi e feste.

Matthias

Matthias, concorrente Summer Job

Ha 18 anni e viene dal Veneto. Si è diplomato a Londra in un college privato e finora non ha mai lavorato.

Melina

Melina, concorrente Summer Job

Ha 21 anni, è di Torino ma ha origini brasiliane. È una ragazza molto esuberante.

Pietro

Pietro, concorrente Summer Job

Pietro, 20 anni è innamorato del suo aspetto, in particolare, adora i suoi capelli ricci. Per lui lavorare e sprecare tempo in cose che non gli piacciono è “crudele”.

Pit

Pit, concorrente Summer Job

Pit è un 21enne amante del calcio. Adora la competizione e, forse, anche per questo non ha mai ricevuto un due di picche da una ragazza.

Samuele

Samuele, concorrente Summer Job

Samuele ha 19 anni è piemontese, viene da Cuneo, ed è il figlio dell’ex pallavolista Luigi Mastrangelo. Si definisce un atleta, ma è anche crypto trader. Non vuole che gli vengano dati ordini, preferisce essere il capo di se stesso.

Sofia

Sofia, concorrente Summer Job

Sofia ha 20 anni ed è Roma, ma ha origini latinoamericane, dal momento che la madre è peruviana. Sin da bambina vive nel quartiere di Centocelle. Non ama le regole, vuole solo vivere la vacanza al massimo.

Come funziona il nuovo reality di Netflix con Matilde Gioli

Ai dieci concorrenti di Summer Job sarà concesso divertirsi, partecipare a feste esclusive, rilassarsi in riva al mare o piscina, potendo godere di una villa da sogno, ma ciò che sono chiamati a fare è molto più impegnativo di quello che credono. I ragazzi, infatti, dovranno cimentarsi in lavori di precisione grazie ai quali riusciranno a pagarsi la loro avventura esotica, mettendo in atto la loro prima esperienza lavorativa. Per raccogliere il budget necessario alla permanenza, i ragazzi divisi in gruppi dovranno collaborare in alcune attività locali che si svolgono lungo la riviera messicana, per le quali saranno giudicati da un supervisore che, dopo avergli indicato e mostrato le mansioni, dovrà anche stabilire la qualità del lavoro svolto.

Dove è stato girato il reality di Netflix

Il reality è stato girato in Messico, sulla riviera Maya. La location dove i ragazzi alloggeranno è da mozzare il fiato, si tratta infatti di una lussuosissima villa dotata di piscina e tuti i confort possibili, di cui i concorrenti potranno godere durante la loro permanenza.

Quante puntate sono e come vederle in streaming su Netflix

Dal 16 dicembre, quindi, sarà possibile vedere il nuovo reality show italiano in streaming su Netflix. Le puntate di cui si compone lo show sono otto, mediamente della durata di 50 minuti ciascuna. Il contenuto è disponibile ovviamente solo per gli abbonati alla piattaforma.