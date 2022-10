Elettra Lamborghini: “Vorrei tornare in un reality show, ma l’Italia mi sta stretta” “Mi manca molto partecipare ai reality, è stato un bel momento della mia vita”, ammette in un’intervista rilasciata ad un magazine spagnolo. Sì ma lontana dal Bel Paese. Nel 2017 partecipò alla versione spagnola del GFVip e a farle una sorpresa andò niente di meno che la sorella Ginevra.

A cura di Giulia Turco

Elettra Lamborghini vorrebbe tornare al mondo dei reality in tv. Non in Italia però, dove ultimamente la scena è stata “rubata” dalla sorella maggiore Ginevra che nonostante una squalifica quasi immediata dal Grande Fratello Vip si è conquistata una presenza fissa in studio e il pieno consenso del pubblico sui social.

Elettra Lamborghini vorrebbe partecipare di nuovo a un reality

“Mi manca molto partecipare ai reality show, è stato un bel momento della mia vita”, racconta Elettra in una recente intervista al magazine spagnolo Shangay. In Spagna infatti la cantante è molto amata e come personaggio tv ha partecipato prima al Super Shore poi al Gran Hermano Vip. “Vorrei tornare in televisione, ma con un reality che non mi obbliga a restare rinchiusa per troppo tempo. Sono sposata e non vorrei stare troppo tempo lontano da mio marito rischiando di mettere in pericolo la mia relazione”.

Quando Ginevra andò al GFVip spagnolo per farle una sorpresa

Nel 2017 Elettra ha partecipato alla versione spagnola del Grande Fratello Vip, che le ha regalato parecchia notorietà nel paese. Forse in pochi lo ricordano, ma in quell’occasione la sorella Ginevra, allora con un capello cortissimo, andò a trovarla per una sorpresa insieme alla mamma Luisa Peterlongo. Ai tempi i rapporti tra le due sorelle sembravano ben più distesi di oggi e i video circolati sui social ricordano quell’abbraccio carico di affetto che Elettra e Ginevra si scambiarono.

C’è da dire che il tutto avveniva ben lontano dall’Italia e dai reality della tv nostrana, dai quali ancora oggi la cantante intende stare alla larga. "L’Italia è troppo piccola per me; faccio reggaeton e ho un cuore latino. Ecco perché voglio visitare di più sia la Spagna che l’America Latina. Usare lo spagnolo nel canto mi viene naturale, mi sono sempre interessata alle culture latine ed ho delle buone vibrazioni con loro”.