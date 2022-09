Elettra Lamborghini risponde a Ginevra: “GF Vip spettacolo triste, non andrò lì a fare show” Con un lungo post sui social Elettra Lamborghini risponde a sua sorella, che continua a stuzzicarla dalla casa del GF Vip e sembra chiudere la porta a ogni possibilità di partecipazione al programma.

A cura di Andrea Parrella

"La mia porta rimane sempre aperta", aveva detto Ginevra Lamborghini al GF Vip rivolgendosi alla sorella Elettra, la cui linea resta tuttavia ferma: non vuole mischiarsi al gioco del Grande Fratello, come la sua diffida indirizzata a sua sorella e al programma aveva chiarito in modo chiaro.

Il lungo posto di Elettra Lamborghini

Come se non bastasse, a poche ore dalla chiusura della terza puntata del reality di Canale 5 che ha dedicato largo spazio alla vicenda di sua sorella, Elettra Lamborghini ci ha tenuto a precisare ancora una volta la sua totale indisponibilità a trattare la vicenda del suo rapporto con sua sorella in televisione, quello che ha definito "uno spettacolo triste". La cantante ha scelto Instagram per dirlo, pubblicando due storie separate, la prima in cui mostra la diffida inviata alla sorella ben prima della partenza del reality, la seconda in cui ci tiene a fare ulteriori precisazioni:

“Lavoro in televisione da anni e non penso che sia il luogo dove parlarne, tutto il resto è gossip… o in questo caso uno spettacolo triste. Il bene ed il rispetto lo si può manifestare in maniere differenti, se avessi voluto essere cattiva avrei potuto tranquillamente fare uscire dichiarazioni e parlare durante tutti questi anni ma non l’ho mai fatto… Non è nella mia persona. Al contrario trovo che andare in televisione a mettermi in cattiva luce non penso sia rispettoso nei miei confronti (né nei confronti della mia famiglia che indirettamente è coinvolta) e non penso nemmeno di meritarmelo dopo tutto quello che ho subito… E che mi crediate o no, dopo tutti i sacrifici, le lacrime ed il sudore che ho versato nel mio lavoro in questi anni“.

"Nessuna lettera da mia sorella"

Tra le precisazioni di Lamborghini un solo riferimento diretto a quanto detto da sua sorella in trasmissione, quando ha parlato di una lettera a lei inviata da Ginevra: “Detto ciò, tra le altre bugie, non ho mai ricevuto alcuna lettera personale da parte sua, oltre a quella che ha inviato al mio legale in risposta alla mia prima diffida… Ma se l’avessi ricevuta l’avrei sicuramente letta. I modi sono sempre stati altri, forse ragione per la quale ad oggi non ci sia stato alcun chiarimento. Non ho più niente da dire riguardo alla questione, dormite tranquilli se pensate che andrò lì a fare dello show“.

Le speranze che Elettra Lamborghini si presti al gioco sembrano ridotte al lumicino e, fatta eccezione che non si tratti di una strategia per caricare di interesse la vicenda, Signorini dovrà fare a meno di lei e continuare a parlarne in contumacia.