Temptation Island potrebbe non tornare, dopo la cancellazione estiva è a rischio anche in autunno Stando ad alcune indiscrezioni, Temptation Island potrebbe non tornare su Canale 5 nemmeno a settembre, dopo l’ufficialità della cancellazione dal palinsesto estivo.

A cura di Elisabetta Murina

Temptation Island sparirà da Canale5. Se è ufficiale che lo show condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi non andrà in onda questa estate, alcune indiscrezioni diffuse da TVBlog parlano di una cancellazione anche a settembre, nella sua versione autunnale, che finora era una delle ipotesi in campo.

Temptation Island non andrà in onda nel 2022

Stando a quanto riporta TVBlog, Temptation Island non tornerà nemmeno a settembre, come invece era accaduto nel 2020 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Se così fosse, quindi, il pubblico di Canale5 non rivedrà più falò di confronto, coppie pronte a mettere alla prova il loro amore e villaggi di tentatori e tentatrici per l'intero 2022.

Sarebbero diverse le motivazioni dietro la cancellazione di un programma che negli anni passati ha sempre fatto registrare un ottimo risultato in fatto di ascolti, soprattutto nei mesi estivi, nei quali è andato in onda. Una di queste è il flop di Ultima Fermata, una sorta di remake dello stesso show, trasmesso a marzo su Canale 5, che non ha convinto fino in fondo il pubblico. Oltre a questo, anche un probabile problema di rinnovo dell'acquisizione dei diritti del format, tratto dal programma televisivo olandese Blind Vertrouwen, creato da Endemol.

Quale programma potrebbe sostituirlo in estate

Ancora non c'è nessuna ufficialità, ma è probabile che il palinsesto estivo di Canale 5 verrà riempito con le repliche di Tu Sì Que Vales o con una versione Vip di Uomini e Donne, alla quale Maria De Filippi starebbe già lavorando. Anche se, sempre stando ad alcune indiscrezioni lanciate dal settimanale Nuovo TV, alla conduzione potrebbe esserci Silvia Toffanin. Iniziano a farsi strada anche i primi nomi di possibili tronisti, da Antonio Zequila, reduce dall'Isola dei Famosi, a Valeria Marini e Pamela Prati.