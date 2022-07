Summer Hits è il programma dell’estate, ascolti in crescita per lo show con De Martino e Delogu Summer Hits è il programma dell’estate, gli ascolti premiano lo show musicale di Rai2 con Andrea Delogu e Stefano De Martino.

A cura di Ilaria Costabile

Il connubio estate e televisione non sempre funziona, ma ci sono alcune eccezioni alla regola. Nella serata di giovedì 14 luglio 2022 il programma che è riuscito ad intrattenere il pubblico è stato lo show musicale di Rai2, Summer Hits, con Andrea Delogu e Stefano De Martino, coppia ormai consolidatissima alla conduzione, capace di tenere alta l'attenzione del pubblico complice la presenza di ospiti graditi e la musica, portando a casa risultati sempre migliori, superando anche la media di rete in alcuni casi. La crisi di governo, invece, seppur seguita con uno speciale del Tg1 non è stata particolarmente seguita dagli italiani che hanno preferito spostarsi su altro, ma nonostante i dati non entusiasmanti dell'approfondimento resta comunque il secondo programma più visto della serata

Ascolti tv giovedì 14 luglio 2022

Nella serata di ieri, giovedì 14 luglio 2022, su Rai1 – dalle 21.30 alle 23.34 – lo speciale del TG1 – Crisi di Governo è stato visto da 1.226.000 spettatori arrivando all’8.9% di share. Su Canale 5 la messa in onda della replica di Scherzi a Parte è stata scelta da 1.161.000 spettatori arrivando al 10.3% di share. Su Rai2 l'appuntamento con Tim Summer Hits ha catturato l'attenzione di 1.389.000 spettatori arrivando all’11.8% di share. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha incollato davanti al video 1.149.000 spettatori con il 7.8% di share. Su Rai3 Scalfari – A Sentimental Journey è stata la scelta di 436.000 spettatori arrivando ad uno share del 2.9%. Su Rete4 Zona Bianca ha segnato 846.000 spettatori registrando il 7% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 684.000 spettatori segnando uno share del 5.1%. Su Tv8 Cops – Una Banda di Poliziotti ha guadagnato 403.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Via dall’Incubo ha raccolto 486.000 spettatori con il 3.6%.