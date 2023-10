Signorini apre il GF ricordando le vittime della guerra in Israele: “Immagini forti e preoccupanti” Alfonso Signorini ha aperto la puntata del Grande Fratello di questa sera ricordando le vittime della guerra in Israele: “Immagini forti, preoccupanti. Non dobbiamo dimenticare, abbiamo il dovere di ricordare”.

A cura di Gaia Martino

Alfonso Signorini ha aperto la puntata del Grande Fratello di questa sera, lunedì 9 ottobre 2023, ricordando le vittime della Guerra in Israele. Prima di salutare i concorrenti nella casa di Cinecittà, il conduttore del reality di Canale5, rivolgendosi alle telecamere, ha omaggiato i giovani morti e rapiti durante il Nature party "Non dobbiamo dimenticare quelle immagini".

Le parole di Alfonso Signorini

"Siamo qui, facciamo il nostro lavoro, lo facciamo con tanto piacere. Vogliamo regalarvi qualche ora di allegria. Non possiamo fare a meno di ricordare quello che sta succedendo in Israele". Così Alfonso Signorini ha aperto la puntata del Grande Fratello di questa sera. "Le immagini forti arrivate in questi giorni ci preoccupano, richiamano alla memoria l'11 settembre, il Bataclan, la guerra in Ucraina. Ci sono civili che hanno tutto il diritto di vivere. Vero che la guerra lì dura da 70 anni, ma è altrettanto vero che questa guerra apre un nuovo scenario, i ragazzi che festeggiavano una festa ebraica, oggi non ci sono più o sono stati strappati dai loro affetti". Il conduttore del reality ha concluso invitando i telespettatori a non dimenticare le atrocità viste: "Non possiamo cancellare quelle immagini, le grida, non possiamo cancellarle. Non dobbiamo dimenticare, abbiamo il dovere di ricordare".

Cosa succederà stasera al GF

La puntata del Grande Fratello stasera vedrà al centro di diversi argomenti Beatrice Luzzi. L'attrice che nel corso delle settimane nella casa di Cinecittà ha litigato con molti suoi inquilini, ha intrapreso una conoscenza speciale con Giuseppe Garibaldi con il quale è anche scattato un bacio. La stessa avrà poi un confronto con Jane Alexander, sua collega nonché ex gieffina, in seguito alla vicenda del ruolo della marchesa Lucrezia van Necker nella serie tv Elisa di Rivombrosa. In puntata stasera ci sarà poi una sorpresa per Anita.