Hamas-Israele, oltre 700 morti israeliani e 400 palestinesi uccisi: Israele si prepara a operazione via terra su Gaza entro 48 ore

Combattimenti in corso tra Israele e Hamas con oltre 700 morti israeliani e altre 400 vittime palestinesi. Sono 260 invece le vittime israeliane trovate morte dopo un attacco a un festival musicale nel deserto. I miliziani di Hamas avrebbero sparato ai partecipanti in fuga e preso centinaia di ostaggi. Secondo Israele sono più di 100 le persone in ostaggio nelle mani di Hamas, tra cui ufficiali di alto rango dell'esercito. Tra le persone sotto sequestro vi sarebbero cittadini brasiliani, messicani, americani e tedeschi.

Preso di mira l'aeroporto internazionale Ben Gurion in Israele, appena fuori Tel Aviv. Hamas avrebbe attaccato l'aeroporto con un grave attacco missilistico. L'amministrazione Biden ha garantito il proprio sostegno ad Israele. Il Dipartimento di Stato e della Difesa di Washington si sta muovendo per fornire armi a Israele: inviati cacciatorpediniere lanciamissili e jet militari. Gli Usa starebbero inoltre posizionando più aerei da combattimento in Medio Oriente. Hamas ha accusato gli Stati Uniti di prendere parte all'aggressione contro il popolo palestinese.

