Ucciso Sinwar, il video degli ultimi istanti del leader di Hamas: ripreso mentre lancia bastone contro drone L'esercito israeliano ha diffuso un video ripreso da un drone che mostrerebbe gli ultimi istanti di vita del leader di Hamas Yahya Sinwar. Nelle immagini si vede l'ideatore dell'attacco del 7 ottobre solo in un appartamento distrutto a Gaza, seduto su una poltrona e con la testa e il viso coperti. L'uomo, dopo essersi accorto del drone, gli lancia contro un bastone.

A cura di Eleonora Panseri

Il video diffuso dall'Idf degli ultimi istanti di Yahya Sinwar.

L'esercito israeliano ha diffuso un video ripreso da un drone che mostrerebbe gli ultimi istanti di vita del leader di Hamas Yahya Sinwar. Nelle immagini si vede l'ideatore dell'attacco del 7 ottobre solo in un appartamento distrutto a Gaza, seduto su una poltrona con la testa e il viso coperti.

Con il braccio destro che sembra gravemente ferito, il video mostra Sinwar che lancia un bastone in direzione del drone in avvicinamento. Come riporta il Guardian, non è stato possibile verificare in modo indipendente il filmato.

Il portavoce dell'Idf Daniel Hagari ha riferito che, quando è stato girato il filmato, Sinwar era stato identificato solo come un combattente. L'esercito ha poi colpito l'edificio, facendolo crollare e uccidendolo, ha detto ancora Hagari. Ha detto che Sinwar è stato trovato con un giubbotto antiproiettile, granate e 40mila shekel (circa 10 dollari).

Secondo il Jerusalem Post, Hagari ha spiegato ai giornalisti: "Sinwar è fuggito da solo in uno degli edifici. Le nostre forze hanno utilizzato un drone per scansionare l'area, che potete vedere qui nel filmato che sto presentando. Sinwar, che è stato ferito alla mano da colpi di arma da fuoco. Ha cercato di scappare e le nostre forze lo hanno eliminato".

Hamas non ha commentato l'uccisione di Sinwar. Subito dopo la diffusione della notizia della sua morte sono circolate online alcune foto che mostrano il corpo di un uomo molto simile a Sinwar, con una profonda ferita alla testa, vestito con un gilet in stile militare, mezzo sepolto tra le macerie di un edificio distrutto.

Funzionari israeliani hanno affermato che Sinwar è stato trovato nella giornata di mercoledì 16 ottobre dai soldati di fanteria che stavano perquisendo un'area nella zona di Tal El Sultan, nella zona sud della Striscia di Gaza, dove ritengono si trovassero importanti esponenti di Hamas.

Le truppe hanno raccontato di aver visto tre presunti militanti muoversi tra gli edifici e di aver aperto il fuoco, scatenando una sparatoria durante la quale Sinwar sarebbe fuggito nell'edificio in rovina.

Negli ultimi mesi della sua vita pare che Sinwar, capo di Hamas e considerato il principale artefice dell'attacco del 7 ottobre 2023, avesse smesso di utilizzare telefoni e altre apparecchiature di comunicazione perché avrebbero consentito ai servizi segreti israeliani di rintracciarlo.

I funzionari israeliani sono convinti del fatto che si sia nascosto per qualche tempo in uno dei tunnel che Hamas ha scavato sotto Gaza negli ultimi due decenni. I servizi segreti erano alla ricerca di Sinwar da mesi e avevano gradualmente limitato l'area in cui poteva operare. Le impronte digitali e il test del DNA hanno fornito la conferma definitiva della morte di Sinwar.