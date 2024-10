video suggerito

Com'è morto Sinwar, il leader di Hamas ucciso (per caso) dall'IDF a Gaza Il corpo del 62enne leader di Hamas è stato identificato sulla base dell'esame dell'arcata dentale e poi del DNA. I soldati israeliani non sapevano che fosse lui quando hanno colpito quella palazzina a Rafah.

A cura di Biagio Chiariello

Ricercato ovunque, ma ucciso in circostanze inaspettate. La vita di Yahya Sinwar, il 62enne leader di Hamas, è terminata poco prima dell’alba di ieri, in un edificio di Rafah, nel sud di Gaza, preso di mira dall‘IDF, che lì aveva individuato tre presunti terroristi.

La casa era stata segnalata da un gruppo di soldati di fanteria, che avevano visto entrare alcuni presunti miliziani dell'organizzazione palestinese. A quel punto, i carri armati hanno aperto il fuoco, uccidendoli tutti. Quando però si sono avvicinati ai corpi, hanno notato l'evidente somiglianza di uno di loro con il "bersaglio numero uno" di Israele, l'uomo che aveva orchestrato il massacro del 7 ottobre 2023, in cui oltre un migliaio di israeliani, tra civili e militari, persero la vita.

Le verifiche sono scattate immediatamente. La prima conferma è arrivata dalla polizia scientifica, che ha esaminato l'arcata dentale del cadavere. Solo con il test del DNA è stata ottenuta la conferma ufficiale. Israele, infatti, aveva conservato campioni prelevati dal leader di Hamas durante i suoi oltre due decenni di detenzione nelle carceri israeliane per omicidio.

La morte di Sinwar rappresenta un duro colpo per Hamas e una chiara vittoria per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo governo, che mirano al rilascio immediato degli ostaggi.

‘Abbiamo chiuso il conto aperto con Sinwar, ma la battaglia non è finita. Continueremo con tutte le forze fino a quando non riporteremo tutti a casa', ha dichiarato il leader dello Stato ebraico. Il presidente Joe Biden, invece, ha definito questo ‘un grande giorno per Israele, gli Stati Uniti e il mondo', aggiungendo che ‘esiste una reale possibilità di un dopoguerra a Gaza senza Hamas'.