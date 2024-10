Guerra Israele-Libano, news in diretta, raid dell’Idf contro palazzi del braccio finanziario di Hezbollah: “Ci vendicheremo”

Gli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente e sull'escalation tra Israele, Libano e Iran: tutte le ultime notizie in diretta sul conflitto a Gaza. L'esercito israeliano ha dichiarato che l'aviazione ha colpito decine di centri di comando e attività finanziarie di Hezbollah in tutto il Libano durante la notte tra domenica e lunedì, compresa Beirut. "Occhio per occhio, dente per dente" ha risposto in una dichiarazione l'associazione al-Qard al-Hassan, braccio finanziario di Hezbollah. Continua il lancio di razzi contro Israele.

09:03 Il segretario alla Difesa Usa: "Sistema antimissile Thaad e già in Israele" L'esercito statunitense ha già inviato il suo avanzato sistema antimissile in Israele, lo ha affermato il Segretario alla Difesa Lloyd Austin. Il THAAD, ovvero il sistema Terminal High Altitude Area Defense, è una parte fondamentale dei sistemi di difesa aerea dell'esercito statunitense e rafforza le difese antimissile di Israele. "Il sistema THAAD è operativo", ha affermato Austin "Siamo in grado di renderlo operativo molto rapidamente e siamo in linea con le nostre aspettative" ha aggiunto. Il presidente Joe Biden ha affermato che il dispiegamento del THAAD , insieme a circa 100 soldati statunitensi, ha lo scopo di aiutare a difendere Israele, che sta valutando una possibile rappresaglia contro l'Iran dopo che Teheran ha lanciato più di 180 missili contro Israele il 1° ottobre. A cura di Antonio Palma 08:35 Lufthansa e altre compagnie aeree prorogano la cancellazione dei voli per Israele Diverse compagnie aeree straniere hanno annunciato la decisione di prorogare la cancellazione dei voli da e per Israele a causa dell'attuale situazione nelPaese. Il gruppo Lufthansa ha cancellato tutti i voli da e per Israele almeno fino all'11 novembre. Anche la Aegean Airlines, con sede ad Atene, ha annunciato che i suoi voli non opereranno verso Israele almeno fino al 6 novembre. La compagnia aerea polacca LOT ha dichiarato che cancellerà i voli almeno fino al 13 novembre, mentre airBaltic ha annunciato che non tornerà in Israele prima della fine di novembre. A cura di Antonio Palma 08:17 Decine di persone uccise nel campo profughi di Jabalia a Gaza, Idf: "Militanti di Hamas" Decine di persone sono state uccise nel campo profughi di Jabalia a Gaza negli ultimi giorni. Secondo Idf si traterebbe di militanti di Hamas". Stando a una dichiarazione dell'IDF, nei giorni scorsi decine di militanti sono stati uccisi nel campo profughi di Jabalia a Gaza e alcuni tunnel terroristici sono stati distrutti. Nella dichiarazione si aggiunge che le forze armate israeliane hanno distrutto un deposito di armi di Hamas nella Striscia di Gaza centrale e ucciso uno dei tecnici di Hamas. A cura di Antonio Palma 08:01 Portavoce di Netanyahu: "Emerse nuove idee su un possibile accordo sugli ostaggi" "Nella riunione del governo sono emerse nuove idee su un possibile accordo sugli ostaggi", lo ha dichiarato oggi il Portavoce del Premier israeliano Netanyahu. L'affermazione arriva dopo che alcuni membri del team israeliano di negoziazione degli ostaggi hanno affermato che l'uccisione del leader di Hamas Yahya Sinwar non ha portato a nessun cambiamento nelle posizioni di entrambe le parti nei negoziati. Una alto funzionario aveva aggiunto che per riavviare i colloqui, Israele deve ammorbidire la sua posizione. A cura di Antonio Palma 07:46 Gruppo finanziario Hezbollah minaccia vendetta contro Israele: "Occhio per occhio" "Occhio per occhio, dente per dente". Così in una dichiarazione l'associazione al-Qard al-Hassan, braccio finanziario di Hezbollah, commenta l’attacco e afferma di aver adottato "tutte le procedure necessarie dall'inizio della guerra per salvaguardare i depositi e gli oggetti di valore e può confermare che sono al sicuro". Lo riporta Al Jazeera. A cura di Antonio Palma 07:35 Idf: "Hezbollah ha lanciato 200 razzi contro Israele nelle ultime ore" Hezbollah avrebbe lanciato circa 200 razzi contro Israele nelle ultime ore Lo afferma l'Idf in un aggiornamento su Telegram. "Fino alle 23, circa 200 missili sono stati sparati dall'organizzazione terroristica Hezbollah dal Libano verso Israele", si legge nell'aggiornamento. A cura di Antonio Palma 07:24 Istituto Al-Qard al-Hassan: depositi sono al sicuro L'istituto al-Qard al-Hassan, che Israele afferma essere il braccio finanziario di Hezbollah, afferma di aver adottato "tutte le procedure necessarie fin dall'inizio della guerra per salvaguardare i depositi e oggetti di valore e può confermare che non c'è da preoccuparsi, sono al sicuro". La dichiarazione è stata rilasciata dopo che l'esercito israeliano ha annunciato di aver preso di mira gli uffici dell'istituto finanziario in tutto il Libano. A cura di Antonio Palma 07:19 Raid israeliani su Beirut: colpito gruppo finanziario legato a Hezbollah L'agenzia di stampa nazionale ufficiale del Libano (Nna) ha segnalato 11 attacchi sui sobborghi meridionali di Beirut, molti dei quali hanno preso di mira le filiali di Al-Qard Al-Hassan, gruppo finanziario legato a Hezbollah. L'esercito israeliano ha dichiarato in una nota che l'aviazione ha colpito decine di centri di comando e attività finanziarie di Hezbollah in tutto il Libano durante la notte, compresa Beirut. Tra gli obiettivi c'erano filiali dell'associazione Al-Qard Al-Hasan affiliata a Hezbollah. L'IDF sostiene che queste filiali detengono milioni di dollari utilizzati per finanziare le attività del gruppo, compresi gli acquisti di armi. L'agenzia libanese ha affermato che un attacco è caduto vicino all'aeroporto di Beirut, principale punto di ingresso dell'assistenza umanitaria nel Paese e importante hub di evacuazione per coloro che fuggono dal conflitto. L'attacco a Baalbek ha colpito un mercato commerciale che ospitava un edificio precedentemente utilizzato da Al-Qard Al-Hassan, ha detto l'Nna. A cura di Antonio Palma