Selvaggia Lucarelli elogia Caprarica a Ballando: “Tu sei Kate, Mammucari una Meghan che rompe le scatole” Nella seconda puntata di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli scherza sul battibecco tra Caprarica e Mammucari della settimana scorsa con un paragone regale: “Lui vuole romperti le scatole, tu elegante e rigoroso lo zittisci”.

Tra i protagonisti di questa edizione di Ballando con le Stelle c'è senza dubbio Antonio Caprarica. Il giornalista ha chiuso la prima puntata con il rischio di eliminazione insieme a Rosanna Lambertucci, ma in apertura di seconda puntata Milly Carlucci ha annunciato a entrambi che su decisione della produzione non ci sarebbero stati eliminati, così le due coppie avranno solo una penalizzazione di dieci punti.

Caprarica, nonostante l'infortunio al ginocchio, ha dunque potuto esibirsi in tranquillità in un twist sulle note di Help dei Beatles. Esibizione che sembra aver convinto in toto tutta la giuria, compresi Canino, che invece la settimana scorsa si era mostrato molto critico, e Selvaggia Lucarelli, che nel suo giudizio ha rimarcato il dualismo della prima puntata tra Caprarica e Mammucari, rappresentanti di due universi contrapposti, due poli su cui si articoleranno con ogni probabilità queste prime puntate di Ballando con le Stelle. "Caro Antonio io punto molto su dite", ha detto Lucarelli, aggiungendo:

Le mie speranze non sono tanto sul ballo, nonostante abbiate ballato molto bene questa sera, ma perché credo tu possa essere l'unico vero avversario sul piano della personalità Teo Mammucari. Perché l'altra volta, quando Teo ha riso di te quando sei andato allo spareggio ho visto che ti sei girato dicendogli che non era delicato ed elegante. Ho pensato che in fondo, tornando ai paragoni con la monarchia, in questa edizione è come se ci fosse una Meghan, che è Teo, che vuole rompere il protocollo oltre che le scatole, e poi una Kate elegante e rigorosa che, con un sorriso beffardo, la zittisce per bene. Io ti preferisco.

Caprarica a quel punto ha colto la palla al balzo scherzando con un Mammucari sorridente dalla sala delle stelle: "Probabilmente Teo punta ad andare ad Hollywood". Mammucari, a sua volta, ha scherzato a distanza: "Credo che Selvaggia Lucarelli è innamorata di me".

La scorsa settimana c'era stato un piccolo battibecco tra i due. Arrivati a fine puntata, al momento dello spareggio tra la coppia di Antonio Caprarica e quella di Rosanna Lambertucci, Teo Mammucari aveva provocato il giornalista avversario in gara, come aveva già fatto poco prima. "Volevo dire una cosa, non me l'aspettavo", ha detto il conduttore con ironia. A quel punto, Caprarica ha preso parola e gli ha risposto: "È simpatico, ma la correttezza non sa cosa voglia dire".