Sara Ricci si spoglia di fronte alle telecamere del GF, la regia costretta a cambiare inquadratura Involontario incidente di percorso al Grande Fratello con Sara Ricci che, per cambiarsi, ha sbottonato il reggiseno mentre si trovava in camera di fronte alle telecamere che proprio in quel momento stavano trasmettendo in diretta. La regia del reality costretta a cambiare inquadratura.

A cura di Stefania Rocco

Involontario incidente di percorso nella Casa del Grande Fratello a poche ore dalla diretta. Mentre le telecamere inquadravano la camera da letto all’interno della quale era riuniti diversi concorrenti, Sara Ricci si è spogliata, togliendo il reggiseno che indossava per potersi cambiare. Nulla di grave ovviamente, ma il fatto che il nudo dell’attrice sia arrivato proprio mentre la regia stava inquadrando in diretta la camera da letto ha costretto a un repentino cambio di inquadratura per evitare che l’attrice finisse in piena diretta tv per poi tempo dello stretto necessario.

Sara Ricci in nomination al Grande Fratello

Sara Ricci rischia di lasciare la Casa del Grande Fratello proprio nella puntata di oggi, sabato 16 dicembre. L’attrice è finita in nominaton ad alcune delle concorrenti più amate dal pubblico di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, in particolare Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Sara, tuttavia, si è detta certa del sostegno dei suoi follower. “Beatrice deve stare attenta. Io sono molto amata”, confidò a Massimiliano Varrese dopo uno scontro con l’ex compagna di set nella soap opera Vivere, “Ho 300mila follower tra Facebook e Instagram”. Nel corso dell’ultimo televoto, però, Ricci ha ricevuto appena il 3% di voti.

Rebecca Staffelli attacca Sara Ricci: “Non mi piace il suo atteggiamento”

Solo poche ore fa, dopo avere assistito a una serie di atteggiamenti di Sara ritenuti eccessivi, perfino Rebecca Staffelli, voce del web al Grande Fratello di solito super partes, si è detta infastidita da alcune delle uscite avute dall’attrice nella Casa. “Sono un po’ scioccata dall’atteggiamento di Sara, da diva, da superiore, altezzosa… Non mi ha fatto impazzire. Poi trovo che sia veramente poco elegante dire a qualcuno ‘io sono più famosa di te, ho un’immagine e una carriera alle spalle che tu non hai quindi non puoi capire‘. Insomma, un po’ meno. Per carità, ho sentito anche il discorso che faceva con Letizia dove le diceva ‘tu non puoi capire perché una carriera alle spalle non ce l’hai”, ha dichiarato Rebecca nel corso di una diretta Instagram.