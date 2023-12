Sara Ricci: “Al Grande Fratello ho recitato, non sono davvero una diva così capricciosa” “Non ho recitato completamente, qualcosa di mio c’era, ma devo dire che Alfonso ha saputo interpretarmi”, spiega Sara Ricci a Verissimo, dopo la sua eliminazione dal GF. “Da Beatrice Luzzi mi sono dovuta difendere, mi ha provocata ma lei non è una donna libera”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, Sara Ricci è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Consapevole di aver spaccato l’opinione del pubblico, l’attrice è tornata alla sua vita, divisa tra il palcoscenico e la tranquillità domestica, in cui assicura di stare benissimo anche da sola e di non avere bisogno di un compagno.

L'esperienza di Sara Ricci al Grande Fratello

Nella Casa hanno suscitato scalpore le sue prese di posizione giudicate fin troppo da diva nei confronti del programma al quale ha deciso di partecipare. Dalle lamentele per gli abiti scelti per lei dalle costumiste alla difficoltà di approcciarsi al resto del gruppo, con il quale non si è mai del tutto integrata. “Era tutto un gioco, non sono così diva e capricciosa”, spiega ora ospite a Verissimo da Silvia Toffanin: “Non ho recitato completamente, qualcosa di mio c’era, ma devo dire che Alfonso ha saputo interpretare bene queste mie fobie”, spiega a proposito del timore di rovinare la sua immagine. “Vincere? Quello no, non me l’aspettavo”, continua. “Però magari mi sarebbe piaciuto restare un paio di settimane in più, quello sì”, ammette. A metterla alle strette è stato soprattutto il rapporto con Beatrice Luzzi, collega di vecchia data con la quale ha condiviso il set di Vivere. “Mi sono dovuta difendere”, spiega oggi Sara Ricci. “Stimo Beatrice come donna e collega, la lei ha iniziato a provocarmi dicendo che sono un’ingrata. Io sono irriverente, tutto qui. Lei è abituata a giudicare, anche se si considera una donna libera”.

Sara Ricci e l’amore

Al Grande Fratello ha più volte sottolineato il fatto di non avere bisogno di un compagno nella sua vita. “Mi sono resa conto nella casa di essere una persona molto solitaria”, racconta a Verissimo. “Da quattro anni vivo da sola, non ho un compagno né figli. Ho riflettuto molto su questo, ma mi reputo una donna felice”, aggiunge. Fuori nessun uomo ad aspettarla. “Sono sola perché sono molto esigente, spesso a casa non accendo neanche la tv”, racconta. L’intervista è l’occasione per accennare al rapporto avuto con Beppe Convertini, che oggi definisce come “una delle storie migliori della mia vita”. Durata circa un anno e mezzo, è stata “una storia bella e profonda”, ammette l’attrice. “Siamo rimasti amici”.