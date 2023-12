Rebecca Staffeli: “Scioccata dall’atteggiamento da diva altezzosa di Sara Ricci al Grande Fratello” Rebecca Staffelli, voce del web al Grande Fratello, commenta negativamente l’atteggiamento tenuto da Sara Ricci nella Casa: “Scioccata da certi atteggiamenti da diva altezzosa”.

Rebecca Staffelli, voce del web al Grande Fratello, commenta negativamente i comportamenti di Sara Ricci. L’attrice, entrata in corsa nella Casa di Cinecittà nel ruolo di concorrente, si è resa protagonista di una serie di momenti discutibili: dal confronto con la costumista raccontato da Letizia Petris alla frase rivolta a Perla Vatiero che avrebbero dovuto esserle grata odi farsi “lavare i capelli da un’attrice come lei”. Momenti che sono diventati virali sui social e che sono valsi alla donna migliaia di critiche. A sbottonarsi a proposito di questo atteggiamento è stata Rebecca che, mettendo da parte per qualche istante la necessità di mantenersi sopra le parti, ha evidenziato quanto alcune uscite dell’attrice l’abbiano infastidita.

Il commento di Rebecca Staffelli, voce del web al Grande Fratello

In un video diramato a mezzo social che le vedeva impegnata va rispondere alle domande di una fan del GF, Rebecca ha commentato così le uscite di Sara nella Casa: “Sono un po’ scioccata dall’atteggiamento di Sara, da diva, da superiore, altezzosa… Non mi ha fatto impazzire. Poi trovo che sia veramente poco elegante dire a qualcuno ‘io sono più famosa di te, ho un’immagine e una carriera alle spalle che tu non hai quindi non puoi capire‘. Insomma, un po’ meno. Per carità, ho sentito anche il discorso che faceva con Letizia dove le diceva ‘tu non puoi capire perché una carriera alle spalle non ce l’hai”. Quindi la giovane ha proseguito:

Va bene, neanche io ho una carriera alle spalle, però onestamente un domani, se ce la dovessi avere, non mi comporterei mai così. Non trovo che sia un bell’esempio per noi giovani sentirsi così al di sopra di tutti perché hai una carriera nel mondo dello spettacolo. Va bene, ben per te! Pure Michael Jackson che era Michael Jackson era in grado di mantenere i piedi per terra.

Sara Ricci in nomination al Grande Fratello

Gli atteggiamenti di altezzosità mostrato di fronte alle telecamere del Grande Fratello saranno vagliati dal pubblico del reality già a partire dalla prossima puntata. Sara è infatti finita in nomination insieme a Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Perla Vatiero. L’attrice dovrà risultare essere più votata di almeno una delle donne finite insieme a lei al televoto. In caso contrario, dovrà abbandonare la Casa.