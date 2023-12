La nomination di Sara Ricci scatena Perla Vatiero: “Immatura, avevi paura di nominare Beatrice Luzzi” La nomination di Sara Ricci ai danni di Perla Vatiero ha creato scompiglio nella notte al GF. “Hai il doppio della mia età, dimostra un po’ di maturità” ha dichiarato l’ex di Mirko all’attrice. Insieme a Letizia, ha fatto notare alla sua inquilina che “nominare Beatrice avrebbe avuto più senso”.

Perla Vatiero nella notte, dopo la puntata del Grande Fratello, ha litigato con Sara Ricci. La giovane concorrente ha chiesto spiegazioni sulla nomination che l'attrice ha fatto ai suoi danni: "Se nomini me, vuol dire che non hai carattere". Visti i dissapori tra l'attrice e Beatrice Luzzi, Perla Vatiero e Letizia Petris si aspettavano che il voto ricadesse sulla collega: "Lei è qui da tempo, non mi andava di farla uscire", la motivazione che ha fatto sbottare la Vatiero.

Lo scontro tra Perla Vatiero e Sara Ricci dopo la puntata

"Vieni a nominare me, questo significa non avere carattere". Così Perla Vatiero ha commentato con Sara Ricci la nomination fatta ai suoi danni. Sia lei che Letizia Petris credevano che l'attrice avrebbe votato Beatrice Luzzi con la quale ha numerose volte litigato, anche in puntata. "Se hai paura è un altro discorso. Vi siete dette le cose peggiori, preferisci che esco io? Hai il doppio della mia età, certe volte risulti proprio fuori luogo. Dimostra un po' di maturità. Sei ridicola. Sei carina con me e mi nomini?" ha dichiarato.

"Lei c'è dall'inizio, perché dovrei volere farla uscire?" ha replicato Sara Ricci e la sua risposta, per le concorrenti, non è stata sincera. "Dai, dici la verità. Avevi paura di andare al televoto contro Bea?". "Sto dicendo la verità, ho già detto cosa penso a Bea", la replica.

Perla Vatiero, infine, ha commentato la battuta fatta da Sara Ricci riguardo il suo dialetto: "Fai la battuta del dialetto, fuori luogo e sgradevole. Dici "Da dove vieni? Posillipo? Io sono campana, non parlo milanese. Parlo nel mio dialetto". "Si chiama senso di humor" ha risposto l'attrice.

La nomination palese di Sara Ricci: perché non ha nominato Beatrice Luzzi

Già durante le nomination palesi, Perla Vatiero aveva avuto da ridire sulla nomination fatta da Sara Ricci. "Nomino Perla, perché ormai è un classico, lei nomina me, io nomino lei" aveva detto l'attrice. "La trovo una motivazione stupida, l'ho nominata solo una volta. La trovo fuori luogo, sul tavolo poteva prendersela con altre persone. Le conviene votare me, è banale. Se avesse nominato Beatrice sarebbe stata una nomination sensata" aveva commentato la Vatiero. "Io non ho problemi con Beatrice", la risposta dell'attrice. "Ah, con me sì?" aveva continuato Perla. "No", la replica. Sara Ricci avrebbe così evitato di nominare Beatrice Luzzi per paura di sfidarla al televoto. L'evento si verificherà ugualmente, essendo entrambe finite a rischio eliminazione.